En el Consulado de México habrá múltiples eventos en favor de la comunidad

Por Nuestros SERVICIOS

En la sede del Consulado de México en Las Vegas continúan las actividades y servicios a la comunidad, específicamente relacionados con salud, migración, y entrega de despensas, además, por supuesto, de las llamadas Jornadas Sabatinas en la que los connacionales pueden realizar múltiples trámites y recibir asesoramiento.

Según el calendario de eventos, los días 11 y 20 del presente mes, desde las 9:00 am: están previstas asesorías migratorias gratuitas. Los interesados pueden solicitar una consulta gratuita con un abogado especializado en temas migratorios, a través del (702) 477-2718.

La información ofrecida por el propio Consulado, resalta que el martes 12, de 10:00 am a 1:00 pm: van a efectuar una Jornada de Salud, para la que no se requiere cita, o sea, los asistentes serán por orden de llegada, mientras que el jueves 14, desde 10:00 am a una de la tarde, tendrán verificativo Consultas médicas gratis. No se requiere cita. Atención por orden de llegada. Para el 19 de julio (10:00 am a 1:00 pm), está previsto examen de la vista, gratis, es también por orden de llegada.

El venidero 22, de 9:00 a 11:00 am: Entrega de despensas por parte de Three Square, la cual, en más de una oportunidad los asistentes han agradecido, más en estos tiempos en que los alimentos, por la inflación, están muy caros. El 23 se contempla (desde las 8:00 hasta las 2:00 pm) Jornada Sabatina, dedicada a trámites consulares, preguntas e información sobre documentos y otros.

Estos eventos se llevarán a cabo en las instalaciones del Consulado de México (localizado en el 823 S 6th St., Las Vegas, NV 89101), cerca de Charleston y Las Vegas Blvd.

Los funcionarios consulares recuerdan que cada jueves a partir de las 5:00 de la tarde, se abren nuevos bloques de citas para materializar trámites de documentación consular. Si requieren una cita deben llamar al 1 424 309 0009 o ingresar a la página https://citas.sre.gob.mx/.

En caso de que conozca a alguien que requiera apoyo para hacer su cita, puede acudir al Consulado los viernes de 9:00am a 1:00pm para que personal del Consulado los oriente en este proceso.

Por otro lado, si desea seguir estudios, se encuentra abierta la convocatoria IME Becas 2022, que ofrece apoyo para educación superior y educación de adultos. Para español ingrese al sitio de internet: https://bit.ly/3m7f4fF. Plazo expira el viernes 15 de este mes.