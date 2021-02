En el Consulado de México, primera jornada de vacunación vs Coronavirus

Por Nuestros SERVICIOS

Un total de 250 personas, la mayoría de ellos con más de 65 años, recibieron la primera dosis de la vacuna contra el Covid 1 en actividad que se llevó a efecto en la sede del Consulado de México en LV y contó con el apoyo de las autoridades de la ciudad.

El evento, con apego al protocolo de salud establecido, contó con Carolyn Goodman, alcaldesa de Las Vegas; Julián Escutia, cónsul de México; Olivia Díaz, concejal del Distrito de Las Vegas, y Luis Aceves de la Ventanilla de Salud y la organización REACH.

Los oradores instaron a quienes califican para recibir la vacuna, recientemente se redujo la edad a 65 años y todas las personas en ese grupo pueden hacer su cita, en línea o por teléfono con operadores en español, destacó Aceves.

“La vacuna es gratis, recordó, y no se requiere ningún documento migratorio para obtenerla; por otro lado insistió en mantener las medidas de prevención -uso de mascarillas, lavado de manos frecuente y distanciamiento social-, tanto la inmunización como las medidas preventivas resultan de importancia capital para la salud de la población, además es un paso impostergable en pos de la recuperación económica”, advirtió.

“Obtener la vacuna, la primera y segunda dosis, precisó el representante de REACH, no quiere decir que no vamos a enfermarnos, que no nos vamos a contagiar, pero sin dudas reporta tranquilidad, y es imprescindible mantener las medidas preventivas, lo que apuntamo antes del cubreboca, el distanciamiento social, el lavado de las manos, desinfectar áreas comunes... cuánto se haga por preservar la salud de familiares, compañeros de trabajo, vecinos, de todos en sentido general es poco”.

Por su parte el cónsul Escutia agradeció a la ciudad de Las Vegas la oportunidad de fungir como centro de vacunación y acercar el servicio a la comunidad mexicana e hispana, de significativa contribución a la economía con su labor. “Dentro de un mes, este grupo de 250 personas regresará al Consulado para su segunda dosis”, dijo el diplomático.

Guadalupe Reinoso acompañó a su madre a ponerse la vacuna, y se mostró agradecida: “vivimos cerca y mamá cumplió en enero 68, ella estaba ansiosa por ponerse la vacuna, por lo que aprovechamos, veremos si no le da reacción, pero estamos muy agradecidas, cumplimos las indicaciones y esperamos que pronto podamos salir de esta pandemia que nos ha afectado a todos”, acotó.

El Consulado de México en Las Vegas, en la persona del cónsul general, reiteró su compromiso con la asistencia y protección de los mexicanos residentes en el estado de Nevada, además de ofrecer servicios que son de marcada utilidad para la comunidad.

Para servicios consulares o información de salud preventiva, acérquense al Consulado y su Ventanilla de Salud que atiende REACH. Datos de contacto están disponibles en:

https://consulmex.sre.gob.mx/lasvegas/

http://www.reachlv.org/index.php/es-es/