En el envío de remesas a México se hacen sentir mexicanos residentes en el valle

México recibió un récord de 30 mil 238 millones de dólares de sus ciudadanos residentes en el extranjero durante el primer semestre de 2023, lo que significa un aumento interanual del 9,9 %, informó el Banco de México (Banxico).

Con tal cifra, México superó en 2 mil 722 millones de dólares los 27 mil 516 millones de dólares recibidos en los primeros seis meses de 2022, cuando también se reportó una cifra histórica.

El matrimonio formado por María y Pablo Estrada, mexicanos, asentados en Las Vegas desde finales del 2001, considera que ellos contribuyen, brindan su aporte a la cifra que esgrime Banxico.

“Cada tres meses enviamos dinero a nuestros familiares, allá tenemos hermanos, abuelos, tíos, es una manera de ayudarlos, sólo por año y medio -casi dos- que estuvimos afectados por la pandemia dejamos de enviar, al menos no lo hacíamos con tanta frecuencia, pero aportamos a la economía familiar y ellos son muy agradecidos, saben que hacemos un esfuerzo, no nos sobra el dinero, sin embargo se trata de la familia”, significaron.

Los datos de Banxico dejan sentado que la remesa promedio individual -entre enero y junio- fue de 388 dólares, superior en 0,47 % a los 386 dólares del mismo periodo de 2022.

El michoacano Ángel Cólex, que dice desempeñarse en dos trabajos, también envía dinero a sus padres y hermanos “no quiero que pasen necesidades, les mando tres o cuatro veces al año, quiero que de alguna manera se alimenten bien, ya están grandes y me alegra que de vez en cuando puedan darse un gusto.

“Aunque las rentas están altas, como no había visto nunca aquí, apunta, más o menos me las arreglo para ayudarlos... su dinerito por el cumpleaños, el 10 de mayo, fin de año no les falta, y eso me alegra”, añade.

Subraya Banxico que el aumento de las remesas en 2023 sigue con la tendencia al alza marcada desde marzo de 2020, al inicio de la pandemia de la Covid-19, con 35 meses con incrementos, de ahí las cifras alentadoras, y no hay porqué vaticinar que disminuirán desde ahora a diciembre.