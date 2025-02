En el Lorenzi Park resaltarán Día Internacional de las Lenguas Maternas

Por Roberto PELÁEZ

Fornido, con manos forjadas por el trabajo duro, humilde como el que más, Isidro Maqueda encabeza desde algún tiempo la Federación Hidalguense de Las Vegas, organización que tiene a su cargo lo concerniente a la celebración del ‘Día Internacional de las Lenguas Maternas’, el venidero sábado 22 de febrero.

“El Sammy Davis Jr., dentro del Lorenzi Park, en el 720 Twin Lakes Dr. Las Vegas, Nevada 89107, no recibirá el próximo 22, en lo que llamamos una fiesta de las lenguas autóctonas, también de la cultura y las raíces”, asevera Maqueda.

¿Es cierto que platicar con los hidalguenses asentados en el valle es como tomar una lección? Le pregunto.

No puede evitar sonreír. “Desde hace años nos propusimos, no Isidro, no Juan, ni este ni aquel, todos, dar a conocer nuestra cultura, promoverla, trabajar para que las lenguas autóctonas afloren, muestren su vitalidad, y qué mejor que sumar a niños, adolescentes... a ellos les corresponde el futuro”, resalta el entrevistado.

Es difícil conversar con los hidalguenses, miembros de la directiva de su Fundación, y no abordar lo relacionado con la reunificación familiar, en eso ellos están varios pasos adelante.

Sin embargo lo del ‘Día Internacional de las Lenguas Maternas’, a celebrarse el 22 de este mes, acapara la conversación.

“Va a ser algo hermoso, ya tenemos experiencia, desde hace varios años honramos nuestras lenguas, dice, no puedo olvidar que el ñha ñhu (que significa otomí en español) es mi lengua materna, puedo hablar español, un poco de inglés, sin embargo las raíces, lo que heredamos de los abuelos, los padres, vuve aquí”, apunta y se lleva la mano al pecho y a la sien.

Trasciende en la conversación que se reconoce en México la existencia de tres familias lingüísticas dentro del territorio hidalguense que son: Yuto-Nahua, Oto-Mangue y Totonaco-Tepehua. De las que se derivan las agrupaciones lingüísticas: Náhuatl, Otomí, Pame, Huasteco y Tepehua.

“Vamos a tener música, dialectos, invitados, gente de Oaxaca (hablan zapoteco y mixteco), de Hidalgo (con el ñha-ñhu), a los amigos de la Escaramuza Charra Colibríes de Nevada, a las promotoras Las Vegas que tanto hacen por la salud de la comunidad, tenemos el apoyo de la Ciudad de Las Vegas”, destaca.

También sobresalen en las jornadas de limpieza en los jardines de Winchester Dondero Cultural Center “es como nuestra segunda casa”, advierte.