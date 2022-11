En la ciudad de North Las Vegas entregaron pavos a 450 familias

Por Nuestros SERVICIOS

Un total de 450 familias se vieron beneficiadas con una de las más recientes actividades comunitarias materializada en la ciudad de North Las Vegas: la entrega de pavos y otros alimentos para que la gente pueda celebrar el ‘Día de Acción de Gracias’.

El evento, que tuvo por escenario el Liberty Park (localizado en el 2250 al norte de Las Vegas Boulevard) tuvo un significativo respaldo de público, según los organizadores se acercaron más de 550 personas.

Con la participación de Pamela Goynes-Brown (electa recientemente como alcaldesa) y el concejal Isaac Barrón, es justo reconocer el esfuerzo y la labor realizada por medio centenar de voluntarios.

“Fue una labor agotadora, exigente, quisimos desde el principio hacer las cosas bien, llegar al mayor número de personas-familias, pero nos queda la sana satisfacción de servir, de ayudar a muchas familias, escuchar a los asistentes agradecer, sonreír, fue alentador, nos motiva a multiplicarnos y dar lo mejor”, comentó Maggie Mora, quien junto a Serafín Calvo protagonizaron una jornada excelente, de mucho quehacer en favor de la gente.

“Acudimos desde temprano, fuimos testigos del trabajo organizativo para que todo fluyera bien, sin mucha demora, y lo mejor es que como están los precios de altos pudimos conseguir gratis nuestro pavo para la cena familiar, es algo que valoro mucho”, comentó Lupita Arroyo, vecina de la ciudad de North Las Vegas, quien vive con sus dos hijas y un hermano.

Andrea Ramos también tuvo palabras de agradecimiento para los organizadores y el grupo de voluntarios “lo hicieron todo muy bien, es trabajoso, dijo, pero una podía apreciar el esfuerzo de las personas que estaban al frente, se interesaban, preguntaban, creo que hicieron una labor digna de reconocimiento, los felicito”, apuntó la trabajadora de una tienda La Bonita.

Ángel Remedios, por su parte, dijo que supo del evento en las redes y una sección del semanario El Mundo, “pero luego me demoré en el trabajo, ya fui de los últimos en llegar, no pude alcanzar, ahorita voy a estar atento por si antes de Navidad vuelven a regalar pavos, me gustaría conseguir uno para la cena familiar que este año me toca organizar en casa pues en el 2021 comimos en la casa de mi hermano”.