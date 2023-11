En la Sahara West Library se ofrecerán más de nueve mil empleos

Por Nuestros SERVICIOS

Alrededor de 9 mil 500 empleo se ofrecerán el próximo martes 5 de diciembre en lo que se ha denominado una mega feria de contratación de temporada de invierno.

La referida mega, que dicho sea de paso esperan muchas personas, tendrá verificativo el próximo 5, en el horario comprendido entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. La Biblioteca Sahara West Library se localiza en el 9600 W. Sahara Ave. Las Vegas. NV. 89117.

Los organizadores sugieren a los interesados que con tiempo preparen su curriculum y se registren en https://tinyurl.com/Winter-23 pues de esa forma podrán ahorrar tiempo en este evento masivo., en el que dan por descontado atenderán a muchas personas.

El comunicado enviado por los organizadores hace énfasis en lo siguiente: “Traiga muchos currículums y prepárese para entrevistarse con estos fantásticos empleadores que buscan contratar para más de 9 mil 500 puestos de nivel inicial, medio y superior. Este evento es gratis y abierto al publico”, deja sentado un comunicado emitido por EmployNV.

Asdrúbal Quintanilla, oriundo de Chihuahua, México, asevera “Si Dios lo permite voy a ir a la feria de empleo, aunque trabajo en un restaurante el salario apenas alcanza, todo está muy caro, sobre todo los alimentos y la gasolina, muchos nos vemos obligados a buscar otra entrada de dinero, buscar un empleo con mejor salario o mantener el que tengo y conseguir un part time.

“Mi esposa y mi hermana, agregó, vamos a las ferias de salud que organiza el Consulado de México y la Ciudad de Las Vegas, ahorita nos preparamos para la feria de empleo, quizás tengamos suerte”, comentó.

Entre los múltiples empleadores que acudirán a la cita del venidero martes 5 de diciembre se eucuentran The Venetian Resort Las Vegas, Sphere, Sodexo Live Job, Nevada State Bank, Resorts World Las Vegas, la Policía Metropolitana, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada.

A ellos se unen Westland Real Estate Group, Marksman Security, Walgreens, Amazon.com, el Gobierno de la Ciudad de Las Vegas, Grupo de Restaurantes Diversificados -Taco Bell & Arby’s, Rio Hotel & Casino Las Vegas.

Aparecen también Credit One Bank, Tarjeta PLI Soluciones de marketing, Transdev North America, Link Technologies, Wyndham, Coral Academy of Science Las Vegas Cadence Campus, Boyd Gaming Corporation, Ciudad de North Las Vegas, Nevada - Gobierno municipal, Wolfgang Puck Bar & Grill Las Vegas, Distrito escolar del Condado Clark, Four Queens Hotel & Casino, Binion’s Gambling Hall & Hotel, Servicio de Impuestos Jackson Hewitt, Silver Nugget Casino, Boys & Girls Clubs del Sur de Nevada, Hilton Grand Vacations y Distrito de bibliotecas del condado de Las Vegas-Clark. Puede ser tu buen día.