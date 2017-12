En Las Vegas Healing Garden prendieron las luces del Árbol de Sanación

Por Francisco ALEJANDRE

“La gente puede venir aquí, sentarse y reflexionar sobre las cosas maravillosas que tenemos en esta ciudad, la bondad de su gente, la solidaridad y paz que podemos percibir en honor de las víctimas de la horrible masacre perpetrada el primero de octubre”, comentó la alcaldesa Carolyn Goodman al iniciar la cuenta regresiva para prender las luces del Árbol de Sanación que se localiza en el 1015 al sur de Casino Center Boulevard.

La ceremonia de iluminación tuvo lugar el pasado viernes 8 y fue atendido, además de la alcaldesa Goodman, por su esposo Oscar y los conocidos personajes Sigfried & Roy. Todos ellos, juntos accionaron el “switch” de encendido en Las Vegas Healing Garden.

La invitación fue realizada por LV Healing Garden Committee y la organización sin fines de lucro Outside Las Vegas Foundation (en asociación con la Ciudad de Las Vegas). Fue el primer evento Holiday in the Garden y acudieron –como lo mencionamos líneas arriba- las leyendas de Las Vegas Siegfried & Roy quienes tuvieron el honor de iluminar el árbol.

Las Vegas Healing Garden fue construido en tres días por miembros de la comunidad y empresas locales, después de la tragedia del primero de octubre en el festival de música Route 91. El jardín tiene un muro del recuerdo, una arboleda con 58 unidades que bordean un sendero pavimentado, arbustos y flores, todos rodeando un hermoso roble “El árbol de la vida” que fue donado por Siegfried y Roy.

Los árboles (que totalizaron cincuenta y ocho), fueron plantados para representar las 58 vidas perdidas en esa trágica noche.

Piedras pintadas, flores, cuadros y otros objetos de interés se pueden encontrar en los árboles y en todo el jardín colocados por los miembros de la comunidad que siguen ofreciendo sus condolencias, oraciones y recuerdos a sus seres queridos.

Durante la noche, se notó la entusiasta y solidaria participación de la comunidad, se sintió un compañerismo fuera de lo habitual, hubo música navideña, chocolate caliente y, por supuesto, se pudo disfrutar de un hermoso brillo sanador en todo el jardín.

“Es un honor administrar y cuidar este monumento sagrado, está al aire libre y pertenece a la comunidad”, acotó Jessica Anderson, directora de voluntarios de la organización, destacando que “con el trabajo conjunto de City of Las Vegas y LV Healing Garden Committee, podemos brindar servicio a un lugar especial, al aire libre, donde las personas pueden encontrar curación y experimentar el compañerismo dentro de su comunidad”.

The Outside Las Vegas Foundation (OLVF, por sus siglas en inglés ) es una organización sin fines de lucro 501 (c) 3 que opera en Nevada desde el año 2000. La organización conecta a la comunidad con espacios al aire libre de Nevada a través de proyectos de voluntariado, programas de educación y eventos comunitarios.

Para obtener más información sobre la Fundación Outside Las Vegas, visite www.outsidelasvegas.org.