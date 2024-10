En menos de 10 meses... suman 123 fallecidos en accidentes de tránsito

Por Rafael ROMERO

“El motociclista chocó a gran velocidad contra la parte trasera de la camioneta”, deja sentado en informe emitido por agentes del Departamento de la Policía Metropolitana.

El referido informe está relacionado con el accidente en que estuvieron involucrados una motocicleta KTM y una camioneta SUV Lincoln, que tuvo lugar próximo a la intersección de Torrey Pines.

La colisión dejó el saldo de un fallecido y otra persona resultó herida.

Ambos conductores, además de una pasajera de la camioneta fueron trasladados de inmediato a un hospital local. Poco después se pudo conocer que el motociclista, de 32 años, fue declarado fallecido.

“El personal médico que llegó trasladó al conductor de la motocicleta al Centro de Traumatismos de UMC con heridas que ponían en peligro su vida. A pesar de todas las medidas para salvarle la vida, el motociclista pereció”, corrobora el informe.

Se trata de la víctima fatal número 123, en áreas o la jurisdicción de la Policía Metropolitana, en poco menos de 10 meses del presente año. Las cifras arrojan un promedio de alrededor de 13 fallecidos cada 30 días.

La conductora del Lincoln cooperó con la investigación y corroboran que no mostró signos de deterioro.

En este accidente, confirma el informe policial, el exceso de velocidad resultó la causa principal de la colisión y la pérdida de una vida, un hombre de 32 años. El dolor, el luto se enseñorea en una familia.

Lo hemos advertido, el exceso de velocidad, el consumo de sustancias, no respetar el derecho de vía, no obedecer las señales de tránsito, no prestar la debida atención al control del vehículo, no guardar la debida distancia entre un carro y otro, la conducción agresiva, son causas que provocan con más frecuencia accidentes viales, esos que han arrebatado más de 120 vidas.

Conducir a exceso de velocidad NUNCA va a reportar buenos dividendos. Es mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. No escatime precaución, conduzca con responsabilidad y conciencia.