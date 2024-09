En Sahara West Library ofrecerán más de tres mil posiciones en feria de empleo

Por Nuestros SERVICIOS

Una vez más Sahara West Library acoge una significativa feria de empleo. En esta ocasión se va a materializar el jueves 19 de septiembre, desde las 10 de la mañana.

Si usted, amigo lector, es de los que busca empleo, la cita es el venidero 19, en el 9600 al oeste de la Avenida Sahara, Las Vegas, Nevada 89117. El evento tiene previsto finalizar a las 2 de la tarde.

Se pondrán a disposición de los asistentes más de tres mil empleos. Se trata de la llamada ‘Feria de Otoño’.

Trascendió que en lugar se personarán representantes de más de 40 empresas en busca de nuevos empleados.

“La suerte es loca y a cualquiera le toca”, comenta Daniel Leyva, de origen cubano, quien recientemente recibió su ‘permiso de trabajo’.

“He preguntado, me he asesorado, dice, sé cómo debo ir vestido, llevaré mi curriculum, estoy listo para una entrevista de trabajo, quién quita y me contraten allí mismo, mi fuerte son los conocimientos de computación, tal vez alguna de las empresas busquen a un infomático o asistente”, agregó con optimismo.

Como se recordará el pasado 5 de diciembre del 2023 Sahara West Library fue sede de una considerada mega feria de empleo (de invierno), en la que el público pudo acceder a entrevistas para 9 mil 500 empleos.

Acudieron entonces representantes de The Venetian Resort Las Vegas, Sphere, Sodexo Live Job, Nevada State Bank, Resorts World Las Vegas, el Departamento de la Policía Metropolitana, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada.

De lo anterior se desprende que Sahara West Library cuenta con la experiencia necesaria, las condiciones propicias para eventos de este tipo, que por lo general tienen un considerable respaldo de público.

Se sugiere que las personas interesadas acudan temprano a la cita, bien vestidas y porten la documentación requerida. Puede ser su día de suerte.