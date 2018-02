En UNLV discutieron expertos acerca del Cambio Climático y su impacto

Por Karina MUÑÍZ

Un debate provechoso, sustancial, sobre aspectos relacionados con el cambio climático, tuvo lugar el lunes 12 en uno de los salones de la Universidad de Nevada Las Vegas, con disertaciones a cargo de expertos del tema y personas interesadas en conocer y defender la flora y fauna.

Uno de los temas principales estuvo vinculado a las condiciones o el habitat de los animales salvajes y en peligro de su extinción, entre otros aspectos porque el hombre se ha expandido a territorios que hace algunos años formaban parte del habitat de los animales que ven reducidas sus áreas.

El panel de expertos se reunió en la UNLV y expuso diferentes aspectos inherentes a los retos que enfrenta la fauna de nuestro estado a causa precisamente del cambio climático. Los disertantes pertenecen a la Universidad de Nevada Las Vegas, además de profesores de Ciencias Naturales, el doctor de ciencias David Choate y biólogos del alto centro docente.

La idea de crear este panel, explicó una de las coordinadoras del evento, Grace Larsen, fue para explicar la falta de comunicación entre el público en general y profesionales de la fauna salvaje de nuestro estado. Larsen indicó que una de las formas más importantes para proteger a la fauna en peligro de extensión en nuestro estado es tomar acción y concientizar a la comunidad a hacer lo mismo.

La bióloga de animales salvajes, Alexandra Kosmides, dijo que el futuro de la fauna en Nevada está en peligro si los nevadenses no hacemos algo al respecto para prevenir los efectos del cambio climatológico. La bióloga también explicó que es verdad que el futuro es incierto pero al paso que vamos la fauna nevadense pudiera desaparecer si no se hace algo al respecto. El desierto Mojave, dijo, es un desierto cambiante ya que estamos ubicados entre la cuenca más conocida como el Great Basin y el desierto de Sonora.

La Organización “Defend our Future”, por medio de su vocero Georgi Schultzh, dio cierre al evento invitando a todos los presentes a contactar a sus representantes locales y federales para que pidan protejer el fondo de EPA y no corten fondos de apoyo a la protección de nuestra fauna salvajes ya que esto no solo va a afectar a nuestros animales sino también a los nevadenses.