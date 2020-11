Enfrenta Nevada compleja situación con el COVID-19

Por Roberto PELÁEZ

Una vez más el gobernador de Nevada Steve Sisolak fue claro y preciso: No queremos volver a las medidas drásticas pero es MUY IMPORTANTE respetar y poner en práctica las indicaciones sanitarias para evitar contagios con el Covid-19.

Vale significar que el pasado lunes 9 -y sólo el lunes- se registraron más de mil 300 personas contagiadas (alarmante sin dudas), lo que elevó las cifras a -112 mil 304-, y la cantidad de fallecidos es de mil 859.

Sisolak resaltó que es preciso lavarse las manos con frecuencia, usar las mascarillas, mantener el distanciamiento social, salir de la casa sólo a lo imprescindible, al menos en las próximas dos semanas.

“Los nevadenses, destacó el gobernador, debemos aceptar la realidad, aun no disponemos de la vacuna, entonces lo único que podemos hacer para evitar la propagación y el contagio es seguir las indicaciones del personal de salud, no socializar, estos no son tiempos de celebraciones”, dijo.

Por otro lado, en su conferencia de prensa del pasado martes 10, Sisolak llamó a no efectuar actividades al aire libre, a usar correctamente las mascarillas aun dentro del carro, “los nevadenses deben ser disciplinados y conscientes, actuar de manera que no se saturen las instalaciones hospitalarias, que la gente no baje la guardia”, insistió.

“No deben efectuarse reuniones en los centros de trabajo, los invito a usar las redes para comunicarse, todo ello para evitar la propagación del virus, estamos en un momento difícil, complejo, pero considero que dentro de dos semanas el panorama será más alentador, que cambie el curso de los acontecimientos.

“He observado, precisó, que en los aeropuertos se ha bajado la guardia, viajeros que no usan la mascarilla, hay que ser más exigente en este sentido, adoptar una postura más responsable, porque tenemos la oportunidad de evitar una tragedia, de prevenir, entonces es preciso reducir la movilidad.

“Los negocios, abundó, están haciendo un gran esfuerzo, en marzo adoptamos medidas drásticas e incuestionablemente se resintió la economía local, ahora les sugerimos a la gente que haga sus pedidos a domicilio, que salga lo menos posible, nadie está facultado para proceder de manera irresponsable, bajar la guardia, propiciar que otras personas se contagien... tendremos que imponer multas a las personas que actúen con negligencia”, dejó sentado.