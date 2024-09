Entrenadores del valle a favor de la disciplina en el fútbol

Efraín Martínez, Everardo Mendoza, Alberto ‘Betillo’ Hernández, Felipe Loyo, Sergio Reyes, Natalia Ancelloti tienen en común más que residir en el valle y amar sin límites a un deporte que es literalmente pasión: el futbol.

Claro que les interesa la victoria, ver imponerse a sus jugadores, al equipo (s) de su preferencia, sin embargo ellos coinciden cuando se refieren a la disciplina que debe distinguir a cada jugador.

Por lo anterior, no es extraño que platiquen de entrega, dedicación, esfuerzo, pero sobre todo de disciplina y respeto.

Cada uno de estos amantes del futbol tiene claro que la disciplina va más allá del comportamiento dentro y fuera de la cancha “también es disciplina cumplir las indicaciones del entrenador, no solo ‘portarse bien’, es poner en práctica lo aprendido, darlo todo por el equipo, saber qué hacer en cada momento... es la disciplina estratégica”, resaltan.

“Insisto por el desempeño en la escuela, las calificaciones, las relaciones entre los jugadores, el respeto al árbitro, al equipo contrario, al público, es importante, tiene que ver incluso con la formación del individuo, pero también hago énfasis en que se materialice lo que se aprende en las prácticas, las indicaciones en el partido”, precisa ‘Betillo’, quien en gran medida divide su amor entre el futbol y el boxeo.

Reyes, Loyo y Lancelloti tienen considerable experiencia en el entrenamiento de niños-futbolistas, muestran un marcado interés en el desarrollo de los pequeños, en su progresión deportiva y escolar. Los dos primeros han recogido sustanciales frutos, han visto empinarse a sus jugadores, saben lo que es verlos subir al podio.

“Todo no tiene el mismo ‘sabor’, apuntan, si en el desempeño de los futbolistas aflora la indisciplina, no se entregan, no juegan para el equipo”, dejan sentado.

Martínez y Mendoza llevan años vinculados al futbol, saben de esfuerzo, constancia, de lo que conlleva salir adelante en la práctica del deporte, las exigencias, y no admiten dudas cuando se refieren a lo relevante de la disciplina para imponerse.