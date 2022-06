Este domingo 19 no olvide decir: ¡Muchas felicidades papá!

El domingo 19 se celebra en muchas partes el ‘Día de los Padres’, una ocasión propicia para decirle a nuestro progenitor cuánto lo queremos y lo que significa para cada uno, su presencia, sus enseñanzas, su ejemplo.

Alguien apuntó con sobrada justicia: “Un buen padre vale más que una escuela con muchos maestros”. Está claro que no es fácil ser papá, no hay un manual, reglas por las que regirse, sin embargo muchos padres dando amor, hacen (con el desempeño más natural del mundo), que realmente parezca fácil, normal, algo llevadero.

La frase “mamá es una sola y papá es cualquiera” hace mucho puso a un lado su valía, no tiene fuerza, precisamente por la entrega, el desvelo, el cariño y sacrificio de los progenitores.

No es extraño escuchar a un menor expresar: “De mayor quiero ser como tú: un superhéroe. ¡Te quiero, papá!”. Cuánto cariño, respeto y admiración encierra esta frase.

¿Y qué les parecen estas palabras? El regalo en el Día del Padre en verdad me lo haces tú a mí. ¡Feliz día!

Recuerdan a la joven que apuntó, un tercer domingo como el que se aproxima: “Para el hombre más importante de mi vida, porque sin ti nada hubiera tenido lugar. ¡Gracias, papá! Por ti he conseguido ser quien soy, por regalarme todo cuánto tengo y por haber sido siempre mi ejemplo a seguir, ¡te quiero”.

El padre es primordial tanto en el seno familiar como en el desarrollo del niño (a); es el primer modelo de hombre que tienen los hijos; de ahí la importancia de su presencia, brinda un sentido de pertenencia a los hijos, es una figura de apoyo; aunque un pequeño pueda crecer sin su papá, es indispensable el acompañamiento durante su crecimiento y desarrollo.

Los niños necesitan a mamá y a papá para un desarrollo armónico, equilibrado... entre más apoyo, más seguridad.

“Sé que no siempre es fácil ser padre, yo te he dado mucho trabajo, preocupaciones, sin embargo en todas mis caídas he encontrado tus manos para levantarme. ¡Gracias!”.

Un hijo agradecido no olvida nunca el cariño de su padre, sus atenciones, la manera de contribuir a su formación, a la persona que será mañana, los consejos. Muchas FELICIDADES.