Esteban García: “No concibo mi vida sin la música”

Por Rafael ROMERO

Desde Las Tunas, una provincia en el oriente de Cuba, llega a Las Vegas Esteban García, un cantante que tuvo la posibilidad de formar parte de varias agrupaciones y mostrar su talento en países de Europa y América.

“Desde los 14 años, dice, ya quería cantar, probarme, aprender de los grandes, abrirme paso en la vida... ¡cantando! Dios me ha bendecido.

“Cuando me ví en la imprescindible agrupación cubana Son 14 (fundada por el maestro Adalberto Álvarez en noviembre de 1978), que sentó pautas en la música bailable cubana, al principio no me lo creía, fue como una escuela, ahí estuve entre el 2009 y el 2012... se imagina, cantar al lado de ‘Tiburón’ Morales, sonero de pies a cabeza, eso nunca lo voy a olvidar.

“Ensayábamos mucho, agrega, hicimos giras nacionales, además, cumplimos contrato en México y Colombia, guardo hermosas experiencias de mis primeras salidas al extranjero, expresa, pude constatar lo que gusta la música cubana, el son, la gente nos pedía una canción, y otra, no paraba de bailar”, explica.

“Luego de poco más de tres años, abunda, paso a cantar a ‘Taínos de Mayarí’, una agrupación menos conocida, pero sin dudas con sobresaliente calidad sonera, viajamos a Francia, también me impresionó mucho la aceptación, la acogida, sin tanta publicidad, los locales donde nos presentamos tuvieron su público, la gente tarareaba algunas canciones”, precisa.

El entrevistado responde al saludo de varias personas, luego retoma la plática “formé parte de ‘Taínos de Mayarí’ entre el 2013 y 2015, después integro la Orquesta Copacabana, que tiene la música tradicional cubana como uno de sus pilares, se debe a ella, la lleva por todas partes, viajamos mucho por Europa, visitamos varios países, entre ellos Dinamarca, Suiza, hacíamos estancia de meses, era agotador, pero sin dudas la pasamos bien, pudimos alternar con otras agrupaciones, poner a la gente a bailar, pero también aprendimos, y eso es relevante.

“En Cuba estudiábamos mucho, largas horas de ensayo, hay algo así como de perfeccionismo en los directores, es preciso ganar en acople, conocernos solo de vernos, saber qué se debe hacer en cada momento, eso te obliga a superarte, a dar lo mejor, crecerte, tienes que mostrar talento, entrega, por otro lado hay mucha competencia, otros cantantes esperando una posibilidad, más si es un grupo, una orquesta reconocida que viaja al extranjero con frecuencia, tiene contratos”, insiste.

Reconoce que tiene hábitos de trabajo, “En Cuba, enfatiza, los músicos ensayan, estudian, intercambian con otros artistas, se presentan en varios lugares de la isla, fiestas, carnavales, eso facilita que profesionalmente adquieras experiencia, pero al llegar aquí no puedes fiarlo todo al aspecto musical, menos aun cuando eres un recién llegado, hay que hacer cualquier trabajo, no hay tiempo para escoger, todos son dignos, permiten llevar el sustento a casa.

“Sin embargo uno lleva la música por dentro, la gente te conoce, te hace invitaciones para que cantes, y debes estar listo, yo no puedo prescindir de la música, por eso aprovecho, me presento en algunos lugares, pequeños todos, pero hago mi música, me divierto, contribuyo a la alegría de los bailadores, y le muestro mi agradecimiento, el respeto de siempre”, zanja Esteban.