Estudian medidas de conservación ante la significativa escasez de agua

Por Roberto PELÁEZ

En las condiciones actuales de escasez de agua los 300 mil acres-pies del líquido disponible del sur de Nevada del Lago Mead se reducirán a un máximo de 280 mil acres-pies; sin embargo, cuando se finalice y apruebe el Plan de Contingencia de Sequía, se aplicarán volúmenes adicionales de escasez, precisaron representantes del Distrito del Agua.

Recientemente los administradores de agua de toda la cuenca del río Colorado llevaron a efecto la conferencia anual de la Asociación de Usuarios de Agua del Río Colorado (CRWUA, por sus siglas en inglés).

El volumen máximo de escasez en el sur de Nevada una vez que se apruebe el DCP será de 30 mil en lugar de 20 mil, lo que significa que la cantidad de agua disponible anualmente disminuirá de 300 mil acres pies a 270 mil, un cambio drástico a tener muy en cuenta, y que exige la atención de todos.

Se pudo conocer que el año pasado el uso de agua en el sur de Nevada totalizó 243 mil acres pies, de manera que la conservación del agua sigue siendo en extremo importante.

La Comisionada de la Oficina de Reclamación, Brenda Burman, declaró que los estados que utilizan agua del Río Colorado deben finalizar el Plan de Contingencia de Sequía antes del 31 de enero de 2019, de lo contrario, el Departamento del Interior de Estados Unidos tomará decisiones sobre cómo debería ser operado el Río Colorado.

¿Qué es el Plan de Contingencia a la Sequía?

El Plan de Contingencia de Sequía (DCP) se basa en las acciones colaborativas de respuesta a la sequía autorizadas en las Directrices provisionales de 2007 para la escasez en la cuenca baja y las operaciones coordinadas para el Lago Powell y el Lago Mead (Directrices provisionales), que determinan cuándo y cómo se implementará la escasez en la cuenca baja del Río Colorado.

El DCP proporciona a los estados de la Cuenca Inferior herramientas para reducir voluntariamente la demanda de agua y minimizar el riesgo asociado con la disminución del nivel de agua en el Lago Mead durante los próximos ocho años.

Bajo el DCP, además de las reducciones obligatorias de escasez identificadas en las Pautas Interinas, los estados de la Cuenca Inferior realizarán contribuciones voluntarias diseñadas para ayudar a reforzar los niveles de agua del Lago Mead y reducir el potencial de reducciones de escasez más significativas y obligatorias en años futuros.

¿Qué deben hacer los nevadenses del sur?

Esta sequía sigue siendo muy grave. Con las condiciones de escasez en el horizonte, la conservación nunca ha sido más importante para nuestra comunidad. Mientras sigamos conservando y mostrando beneficios de conservación, nuestra comunidad estará bien... pero debemos conservar. Y, es preciso prestar la mayor atención, es responsabilidad de todos conservar... no solo los hoteles, no solo las escuelas, no solo los vecinos... TODOS NECESITAMOS CONSERVAR.

Urge cumplir con las restricciones de riego; todas las propiedades tienen días de riego asignados para el riego de jardines al aire libre, y actualmente estamos en el Programa de riego de invierno.

En invierno, las propiedades solo pueden ser irrigadas en un día asignado por semana. Los dueños de propiedades necesitan saber el día de riego y asegurarse de que su sistema de irrigación esté configurado para operar solo ese día. No hacerlo puede resultar en una multa, comenzando en $80 y duplicando con cada ofensa subsiguiente.