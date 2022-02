Evento bilingüe con estrategias para mejorar la educación

Por Roberto PELÁEZ

“Cuando tratas de aprender otro idioma, advierte la maestra Silvina Jover, preferiblemente en edades tempranas, se activa esa parte del cerebro que tiene que ver con los idiomas... las personas bilingües son menos propensas a enfermedades como el alzheimer”.

Jover es una abanderada, defensora del bilingüismo, específicamente entre el estudiantado.

De exitoso fue calificado por los participantes el Simposio (bilingüe) efectuado en Nevada State College, con el objetivo de establecer estrategias y motivar el aprendizaje, impulsar el bilingüismo, cerrar filas (padres, maestros, estudiantes) para fomentar una educación de calidad.

Propiciado por Nevadans Teaching English to Speakers of Others Languages (TESOL, por sus siglas en inglés), el evento fluyó de manera excelente, salieron a relucir estrategias, dadas a conocer por miembros de PLT o Equipo de Padres en Liderazgo.

Marcos Cruz hizo énfasis en el vínculo que se debe establecer entre maestros, padres e hijos a través de juegos tradicionales como lotería, carrera de sacos (se efectúa en el exterior, fuera del salón de clases) y teléfono (repetición de frases), que permiten una comprensión óptima.

Selene Lozada, quien fungió como moderadora, destacó la importancia de fomentar el bilingüismo, laborar por una educación de calidad, sobre la base del amor, ponerle pasión a lo que se hace, verlo como algo más que una labor por la que se devenga un salario.

“Podemos hacer mucho porque un niño llegue, haga realidad sus aspiraciones, cumpla sus metas, sin presionarlo, uniendo factores que son imprescindibles, pero hacerlo con amor”, insistió. “Queremos que los padres participen”, abundó.

Quedó claro que el bilingüismo es muy importante porque no sólo porque mejora la atención de los niños, también sirve como entrenamiento mental y ayuda a ejercitar el cerebro y la memoria.

Trascendió que “Aprender es un placer intenso. El proceso de aprendizaje del ser humano es algo que debe tener lugar durante toda la vida. Constantemente estamos aprendiendo, y el aprendizaje nos proporciona un crecimiento intelectual, cultural, y resulta fundamental para crecer como personas”.

Mariela Camarena dirigió su intervención en la estrategia enfocada en conexión entre maestros, alumnos y su núcleo familiar a través de preguntas sencillas, -nombres, apodos, tradiciones, tiempo que comparte con los padres, materias en las que afrontan problemas, ayuda que necesitan para conectarse con los maestros.

Aplausos siguieron a las palabras de Ignacio Ruiz, director de ELL, quien felicitó a los organizadores del evento, la profundidad de las intervenciones, “admiro el trabajo en función de una mejor comprensión entre todos, colaborar con el grupo, ser parte de la solución, tengamos un distrito bilingüe, multilingüe”, dijo.

La importancia del bilingüismo recae en el gran potencial de desarrollo que el alumnado que dispone de ello posee. El aprendizaje de una segunda lengua se convierte en un punto a favor en el desarrollo de la persona.

Coincidieron en que el niño va a la escuela a aprender de matemática, ciencias, pero se impone que en la casa aprenda de respeto. Salió a relucir que en ocasiones los padres se preocupan por llevar el pan a la casa, y se pone a un lado la educación de los hijos.

Dada las características de Las Vegas, los diferentes horarios de trabajo, los maestros y padres deben ponerse de acuerdo de cuál es el mejor momento para platicar, saber lo concerniente al niño en la escuela, cómo ayudarlo.

Hay padres que afrontan muchas dificultades con la tecnología (computadoras) y es preciso ayudar

Existe consenso en que a edades más tempranas hay más plasticidad cerebral, es decir, el cerebro es más sensible a estímulos externos que producen modificaciones en el sistema nervioso. Esta plasticidad permite aprender nuevas lenguas con relativa facilidad.