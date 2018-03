Evento organizado por HIP permitió conocer a candidatos y máquinas nuevas para votar

Por Roberto PELÁEZ

Estoy realmente emocionada por lo novedoso del equipo, lo cómodo y fácil, todo el sistema, además, se puede emitir el voto cerca de la casa o el trabajo, afirmó Carmen Anaya el pasado viernes 16, durante un evento organizado por Hispanos en Política (HIP, por sus siglas en inglés), que tuvo lugar en el Palacio del Sol, en las proximidades de Sahara y Commerce.

La actividad resultó un éxito, HIP consiguió reunir a más de 30 candidatos; se pudo conocer que las primarias tendrán lugar el 12 de junio, mientras las elecciones generales se llevarán a cabo el 6 de noviembre.

Aparte de presentarse, ofrecer una breve información relacionada con sus aspiraciones, casi la totalidad de los candidatos coincidió en que llevan años viviendo en Las Vegas, sus familias han crecido aquí, expresaron a qué distrito representan, algunos son bilingües y tuvieron la posibilidad de dirigirse al público allí reunido en español, otros dejaron sentado que quieren acercarse a la comunidad.

El evento fue conducido por Fernando Romero, quien encabeza HIP, y José Solorio, ambos estuvieron ágiles y facilitaron que todo fluyera de la mejor manera, que cada candidato tuviera unos minutos para brindar detalles y facilitar que la gente los conociera un poco más.

Varios candidatos se acercaron a las nuevas máquinas, y personal adiestrado de inmediato les brindó información sobre el sistema, las opciones de los aparatos, y muchos de ellos precisaron que es muy fácil, después de hacer numerosas preguntas.

Algunos de los oradores, aparte de Romero y Solorio, fueron el sheriff Joe Lombardo, Steve Sisolak, Chris Giunchigliani, Marco Hernández y Annete Teixeiro; sabemos, apuntaron varios, lo que es ganarse la vida con trabajo, queremos poner énfasis en la educación, tenemos nuestro corazón puesto en la familia, y deseamos ver que la comunidad avanza... queremos estrechar los vínculos, que la gente se sienta representada, tenga confianza en nosotros y la labor que deseamos acometer.

En cierta medida el mensaje trasmitido fue más o menos el siguiente: tenemos familia, las queremos, y deseamos puedan crecer seguros, estudiar, trabajar, apoyar en lo que sea necesario, y eso es válido también para la comunidad... todos pidieron apoyo, lo que se traduce en más votos en 12 de junio y el 6 de noviembre.

Rosa García que asistió al evento en calidad de espectadora, también tuvo la posibilidad de platicar con Anaya, interesarse por las nuevas máquinas, y luego comentó para los lectores del semanario El Mundo: llama la atención por lo cómoda, ya no es como antes, podemos votar donde estemos más cerca, sea del trabajo, la casa, no es preciso votar cerca del distrito donde vivimos, y eso es una ventaja sustancial, además, una se pone frente a la máquina y enseguida se siente dueña de la situación, sin nerviosismo o temor por no conocerla.

Por su parte Glorianda Ramos, después de aplaudir las intervenciones de los candidatos, se acercó a las máquinas y agradeció a HIP la organización de la actividad, en un horario asequible para muchos, dijo, pudimos conocer a muchos de los que corren para diferentes puestos, conocer también a sus familiares porque algunos vinieron acompañados, y sobre todo las máquinas, finalizó.