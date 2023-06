Eventos comunitarios en el Valle de Las Vegas

Perfume de azahares en el Winchester

Para el jueves 15, desde las 5 de la tarde, está prevista la presentación del libro ‘Perfume de azahares’, de Ginette Llenas (madre de la poetisa Hergit), quien aparece en la foto, en el Winchester Dondero Cultural Center, 3130 de McLeod Dr. Las Vegas, Nevada 89121.

Space to Pace en The Village at Lake Las Vegas

Desde las 8 de la noche de este viernes 9 Puro Vicente y Space to Pace se presentan en The Village at Lake Las Vegas, en 10 Vía Brianza Unit 110, Henderson, Nevada 89011.

Jornada de salud

El martes 13, de 10 de la mañana hasta la una de la tarde, se va a materializar una Jornada de salud, en el Consulado de México (823 S. 6ta. Las Vegas, Nevada 89101). Servicios sin cita.

Invitan a conocer la guía ‘Más vale estar preparados’

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) invita a conocer la guía ‘Más vale estar preparado’, contentiva de informaciones relacionada con las opciones que tienes para abrir una cuenta de ahorro y enviar dinero a México, a cuidar tu patrimonio. Más detalles se pueden obtener en el Consulado de México.

Concierto por el ‘Día de los padres’

Una opción excelente, el reconocido arpista Mariano González, que ha paseado su virtuosismo por muchos países, ofrecerá un concierto el viernes 16, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en el Centro Cultural Winchester (la dirección aparece m#ás arriba). Magnífico presente por el ‘Día de los padres’.

¿Necesitan libros de textos en español?

Instituciones educativas, escuelas, distritos escolares, grupos de padres deseosos de recibir colecciones de libros de textos en español, pueden enviar correos electrónicos a: conlvegas@sre.gob.mx, antes del 30 de junio.

Literatura para la diáspora mexicana

El Consulado de México invita a participar en el Segundo Concurso de literatura dirigido a la diáspora mexicana, abierta la convocatoria hasta el 31 de julio. Los interesados pueden obtener detalles en https://ime.gob.mx/vinculacion/articulo/2do-concurso-de-literatura-2023.

Proyecto 150 cerca de la comunidad

Proyecto 150 ofrece servicios y apoyo todo el año a estudiantes de secundaria, entre ellos ropa gratis, comida, artículos de aseo personal, materiales escolares y más. Interesados llamar al (702) 721-7150. O en 3600 N. Rancho Dr. Las Vegas. NV 89130.