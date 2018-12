Eventos de relieve y mayor membresía... Azulblue y la mayoría de edad

Por Roberto PELÁEZ

Contar entre su membresía a más de 100 niños -y sus padres-, además de celebrar con reconocido éxito eventos como las conferencias médicas, de abogacía, y las ya tradicionales temporadas de futbol soccer, dicen a las claras que la organización Azulblue unidos por el autismo alcanzó ya la mayoría de edad, precisa Julia Aguirre, quien desde hace seis años forma parte de ella.

La comunidad debe conocernos mejor, abunda, saber, por ejemplo, que nuestras temporadas de futbol no son las de numerosas ligas del valle que luchan por el título, advierte, desde hace cinco años organizamos dos temporadas, o sea, sumamos 10 eventos, con una asistencia de alrededor de 70 niños, que más que todo lo que hacen es divertirse y nosotros lo vemos como una especie de terapia con elementos físicos y por supuesto sociales... intervienen los pequeños, cada uno con sus características especiales, explica.

Respecto a las conferencias, externa, también hacemos dos al año, la relacionada con la medicina y la de abogacía, ambas bilingües con traducción simultáneas.

Es válido apuntar, continúa, que ambos eventos los llevamos a cabo con cupos limitados, entre 70 y 80 personas, además de los invitados; en el caso de la medicina hemos tenido la posibilidad de tener con nosotros a una pediatra de México con mucha experiencia, y también al conocido doctor Mario Gaspar, un estudioso de lo relacionado con el autismo, sostiene Aguirre.

Cuando tenía casi dos años de edad un especialista en neurología me confirmó que mi pequeño Matthew era autista, ha señalado más de una vez Olivia Espinoza, sentí que debía prepararme, de ahí la fundación de Azulblu que me ha deparado tantas experiencias, expresa, es una herramienta de inestimable valor, más aun para quienes no conocen nada del autismo.

Próximamente Azulblu va a entregar 150 juguetes a niños afectados por el autismo y sus hermanitos, otra de las actividades que realizan cada año, además de la gala, un evento en que los pequeñines divierten en grande, cantan, bailan, pintan, dan rienda suelta a su imaginación.