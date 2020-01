Evita el desperdicio de agua... es ilegal

En el sur de Nevada, el desperdicio de agua se considera ilegal. ¿Pero qué significa?

Permitir que el agua se riegue o fluya fuera de una propiedad, no drenar una piscina o spa en una alcantarilla sanitaria pública y regar fuera del horario de riego de temporada obligatorio, estos son ejemplos de desperdicio de agua.

Las Vegas Valley Water District (LVVWD, por sus siglas en inglés) invita a todos los residentes a evitar el desperdicio de agua y las posibles multas, simplemente revisando tu sistema de riego mensualmente para asegurarte de que el agua no esté regándose o fluyendo fuera de tu propiedad.

Para ayudarte a ahorrar agua, sigue estos pasos:

Ciclo y remojo: El pasto en el desierto necesita varios ciclos cortos de remojo con una hora entre cada riego. Intenta regar durante 3 ó 4 minutos a las 8 a.m., 9 a.m. y 10 a.m. durante el invierno.

Envía el mensaje de texto CONSERVE al 85357 para recibir un recordatorio de texto para cambiar tu reloj de riego cada temporada.

Revisa tu sistema de riego después de podar el pasto en busca de rociadores mal dirigidos o rotos.

Busca signos de una fuga, como la acumulación de agua o burbujas en tu jardín.

Evita el uso de pasto en áreas estrechas y en áreas curvas o en pendientes.

El agua que se usa en el exterior sólo se usa una vez. Reducir o eliminar el desperdicio de agua en el exterior aumenta la eficiencia en el uso del agua en el sur de Nevada, apoya las iniciativas de conservación de agua de nuestra comunidad y mejora nuestra calidad de vida.

Si ves que se está regando el agua de un rociador roto o del sistema de riego de tu HOA, puedes tomar una foto del desperdicio y enviárnosla. LVVWD tiene herramientas en línea que te permiten reportar un problema y descargar imágenes.

Cuanta más información puedas proporcionar sobre la hora, la fecha y la ubicación del desperdicio, es más probable que nuestros investigadores puedan identificar el problema y notificar al propietario.

LVVWD y los proveedores locales de agua tienen investigadores de desperdicio de agua y dan seguimiento a los informes de los ciudadanos.

El no reparar un mal funcionamiento del sistema de riego o una fuga dentro de 48 horas también constituye un desperdicio de agua.

Las multas para clientes residenciales de LVVWD comienzan en $80 y se duplican con cada violación.

Informar sobre el desperdicio de agua en la comunidad ahora es mucho más fácil y rápido. Si observas desperdicio de agua en tu comunidad, obtén el formulario de desperdicio de agua de tu proveedor de agua y una lista de números de teléfono en lvvwd.com.

LVVWD es una agencia de agua sin fines de lucro que suministra agua a más de 1.5 millones de personas en Las Vegas y áreas no incorporadas del Condado de Clark a través de una red de más de 6 mil 500 millas de tuberías y líneas de servicio.