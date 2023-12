Evite accidentes... Conduzca con cuidado en los días festivos

Por Rafael ROMERO

Aún se platica del accidente ocurrido el pasado jueves 16 de noviembre, cerca de las 2 de la tarde, cuando un conductor impactó su vehículo contra las barreras ubicadas frente al hotel y casino Caesars Palace, en el céntrico Strip de esta ciudad.

La proximidad de los días festivos, cuando paradójicamente debe primar la alegría y el compartir en familia, traen consigo un número significativo de siniestros, por lo que es preciso poner más cuidado al conducir.

Respecto al accidente del pasado 16 de noviembre, al momento de redactarse estas líneas, oficiales del Departamento de la Policía Metropolitana aún investigaba las causas que incidieron en el choque del vehículo contra las referidas barreras.

Segeun se pudo conocer las cámaras de tráfico ubicadas próximas al lugar mostraron que el conductor se estrelló contra las barreras de protección frente del Caesars Palace.

Un comunicado emitido por la Policía deja traslucir la sospecha de que el conductor actuaba bajo los efectos o influencias de bebidas alcohólicas.

Los días festivos están al ‘doblar la esquina’ y no resulta ocioso insistir en lo conveniente de hacer todo lo posible por evitar accidentes con su carga de luto, dolor, personas hospitalizadas y pérdidas materiales.

Es preciso que lo conductores respeten las indicaciones y señales de tránsito, presten la debida atención al control del vehículo (evitar las distracciones), respetar el derecho de vía de otros conductores (diga no al adelantamiento indebido), no exceder los límites de velocidad (es una de las causas que más accidentes ha provocado, con fallecidos y lesionados), si ingiere alcohol no maneje, utilice el cinturón de seguridad...

Incuestionablemente los accidentes de tránsito pueden ocurrir por diferentes causas, que van desde la inexperiencia del conductor hasta la ingestión de bebidas alcohólicas, el exceso de velocidad, no respetar las señales de tránsito, sin embargo poner más cuidado al conducir, atender los aspectos señalados antes, muy bien pueden llevarnos a prevenir accidentes. Recuerde, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto.