Extienden moratoria federal hasta el 31 de este mes vs desalojo

Por Roberto PELÁEZ

“La extensión de la moratoria federal (hasta el venidero 31) va dirigida a prevenir desalojos, da más tiempo a los inquilinos para recibir ayuda respecto a los pagos atrasados de la renta”, subrayaron abogados de Nevada Legal Services.

La afirmación tiene lugar luego que la administración Biden extendiera la moratoria, aunque dejó sentado que los inquilinos que ignoren sus derechos y los protocolos a seguir para obtener ayuda, siguen indefensos.

Los especialistas de Nevada Legal Services coincidieron en que posiblemente sea la última extensión que el gobierno federal concede a la mencionada moratoria, e instaron a los inquilinos a seguir las indicaciones y buscar ayuda.

Tal y como se ha informado, hay ayuda para los inquilinos que cumplen determinados requisitos, dicho cumplimiento les permite continuar alojados; es importante que conozcan que la extensión llega hasta finales de este mes, sin embargo los inquilinos deben accionar.

La extensión federal se da a conocer luego de finalizar la estatal, de manera que funge como una protección significativa, pero los inquilinos no pueden cruzarse de brazos, deben informarse, buscar ayuda, demostrar que cumplen las exigencias requeridas.

Nevada Legal Services, que como se sabe es una organización estatal sin fines de lucro, que ofrece servicios legales gratis a nevadenses de baja solvencia económica, vio ‘con buenos ojos’ la extensión y el hecho de que los inquilinos puedan disponer de más tiempo para gestionar ayuda y pagar la renta del lugar donde viven.

Según un estudio, alrededor de 128 mil residentes en el estado no están al día con el pago de sus rentas. Nevada ha recibido millones de dólares destinados a ayuda para el pago de la renta, el dinero, sin embargo ha tardado en distribuirse, y ello de alguna forma agudiza el problema tanto de los inquilinos como de los propietarios, que dicho sea de paso también deben asumir diferentes pagos.

Hay preocupación porque miembros de algunos tribunales del estado interpretan la moratoria de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) como no ‘aplicable’ a los llamados desalojos sin causa, que no se derivan precisamente de incumplimento de contrato, se limitan a los motivos que esgrime el propietario, y ello complica la situación de los inquilinos.

Clara en sus argumentos resultó Rhea Gertken, quien funge como codirectora de litigios de la mencionada Nevada Legal Services, quien manifestó que las protecciones le parecen transparentes.

“Si un inquilino encara la pérdida de ingresos y puede mostrar evidencias, dar fe de que cumple las indicaciones de los CDC -ejemplificó- está en la debe tener cobertura ante un aviso de desalojo sin causa”, apuntó categórica.

Por su parte, exponentes de la Asociación de Apartamentos del Estado de Nevada comentaron que la lentitud en la materialización de la ayuda para el pago del alquiler ha dejado a muchos propietarios con una deuda que califican de insuperable, además, agregaron, la extensión de la moratoria pone en peligro la capacidad de los propietarios de viviendas rentadas para brindar hogares seguros y asequibles.

Gertken resaltó que mientras los inquilinos hayan gestionado ayuda para el pago de la renta, deberían estar protegidos contra el desalojo gracias a la iniciativa AB486, que se aprobó en la Legislatura estatal, y cuyo objetivo primordial es garantizar que las personas no sean desalojadas debido a los retrasos en el desembolso de la mencionada ayuda.

Según AB486, los inquilinos no pueden ser desalojados por no pagar el alquiler, siempre que demuestren buscan ayuda para la renta y el propietario no coopere con el proceso de asistencia para el alquiler, o se haya negado a aceptar la ayuda para la renta.