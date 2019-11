Family Development Resources... ¿Quién dijo que 15 años no es nada?

Por Roberto PELÁEZ

Enfocada y preocupada por los diversos problemas que aquejan a la comunidad, allá por el 2004 se funda ‘Grupo de Mujeres’, una organización sin fines de lucro, con la aspiración primordial de apoyar a las féminas del valle, a individuos y familias, de ahí que de inmediato organice talleres relacionados con la autoestima, brinde apoyo y consejería.

“Manejo de conflictos, superación personal y terapia ocupacional, resultan otros aspectos de importancia capital para nosotras”, afirma el personal que integra la directiva del grupo, que 10 años después, con una labor consolidada, cambia su nombre a ‘Family Development Resources’.

A una pregunta sobre la misión del grupo, significan: “Esta una organización enfocada en la rehabilitación psicosocial de familias e individuos para su desarrollo como seres funcionales, no reparamos en raza, credo, religión, color, sexo, estado civil, o desafíos físicos”, destacan.

“Es una organización comunitaria, añaden, comprometida a proporcionar vías positivas y trabajar, con y para las comunidades desatendidas, y juntos construir su futuro; ofrecemos educación preventiva y servicios para mejorar el bienestar psicosocial de las familias e individuos.

“Es una organización que no solo brinda apoyo, contribuimos además a la defensa, el desarrollo personal y profesional a sus miembros y participantes del programa”, resaltan entusiasmadas.

“Si nos preguntan, dicen, podemos señalar que ‘Family Development Resources’ quiere, aspira a ser una organización reconocida por su compromiso en el bienestar psicosocial de los individuos y el desarrollo de la comunidad apoyadas en el profesionalismo, se brinda apoyo a las mujeres a través de pláticas, conferencias, talleres educativos, motivacionales y ocupacionales, todos de manera gratuita. Nuestra sede se localiza en el 2500 Chandler Ave. Unit 18, Las Vegas, NV. 89120. Todos los viernes de 10:00 am a 12:00pm”, sostienen.

La mesa directiva de la organización, que el pasado viernes 25 de octubre celebró sus primeros 15 años de sostenida labor, la forman: Sandra Valdez (coordinadora y fundadora de la organización), Gisela de la Rosa, Margarita Romero, Perla Sánchez, Gloria Restrepo, Alexandra Martínez, Rosita Castillo y Brenda Hernández.

Se pudo conocer que durante el evento por el aniversario 15 de la organización, se reconoció y agradeció la tesonera labor de las integrantes de la directiva, y de otras mujeres que en diferentes momentos han estado vinculadas al grupo.

“También tuvimos muy en cuenta el apoyo, la entrega desinteresada, la ayuda de Norma Plath, Laura Miranda, Humberto Restrepo, Natalie Criales, Jackie Lewis, Jose Florido, Ingrid Sánchez, Rodrigo González, Laura Araujo Cortez, Olivia Espinoza, Aida Madrigal, Reina Velis, Wendy Lozada, Veronica Salazar, Rosa María García, Casandra Martínez , Dalinda Torres, Nan Yuan, Katy Ambrosio y Claudia Gutiérrez”, externan.

Velis, una de las reconocidas por su labor comunitaria, comenta “es un honor, no trabajamos por este o aquel galardón, sin embargo resulta estimulante conocer que algunas personas u organizaciones tienen en cuenta, valoran el esfuerzo y la dedicación... estoy muy agradecida”. La directiva aprovecha además la actividad por los 15 años para resaltar la valentía y fortaleza, de Vanessa de Anda, Paulina Maldonado y Aileen Say Sanchez, quienes encaran diferentes condiciones de salud y son verdaderos ejemplo de vida y superación, ellas no se rinden.