Feria de Opciones Escolares... Educación y futuro, una excelente fórmula

Por Roberto PELÁEZ

‘La Feria de opciones escolares en Las Vegas’ tuvo lugar el pasado sábado 22, y vale apuntar que tuvo mucho respaldo de público, una cantidad considerable de padres acudió con sus hijos para informarse, saber más de las escuelas magnet, las llamadas escuelas charter, las privadas, aplicar para becas, incluso cómo poder ayudar en casa a los hijos.

La esperada actividad contó además con casi un centenar de stands, cada uno de ellos con personal presto a explicar en detalles, responder preguntas, brindar asesoramiento a los padres.

“Mi esposa y yo estamos muy agradecidos a los organizadores de este evento, recibimos mucha información, y aunque nos acompañeron nuestros dos hijos, todavía tenemos que platicar más en casa, quizás hasta volver a hacer preguntas si algo no tenemos claro”, comentó para los lectores de El Mundo Rafael Estrada a su salida de la actividad en el Centro de Conferencias de Las Vegas, cerca del aeropuerto Internacional Harry Reid.

Para beneplácito de muchos la actividad dispuso en esta oportunidad de más de una veintena de stands en representación de centros docentes y programas que de una forma u otra inciden en la educación, un renglón que en Nevada resulta una materia o asignatura pendiente y en la que urge ‘tomar el toro por los cuernos’ y trabajar sin desmayo, con el objetivo de abandonar el puesto a la zaga que desde hace años ocupa el estado a instancia nacional.

Exponentes de ‘Mater Academy’, tuvieron a bien explicar en español a los padres que se acercaron al stand, que en ese centro docente, localizado en el 3445 Mountain Vista St, se utilizan diferentes métodos que contribuyen a mejorar la habilidad académica del alumnado con el objetivo de prepararlos con vista a la educación secundaria y ¿por qué no? la universidad.

“Utilizamos una programación de enriquecimiento multi-cultural, detallaron, que enseña a los estudiantes a ser culturalmente competentes; nuestro modelo ha conseguido éxitos con alumnos de diversos orígenes, otros que afrontan limitaciones con el idioma inglés y son de los desfavorecidos en el aspecto económico”, coincidieron.

Una de las mujeres apasionadas por la educación en el valle, organizadora de la Feria de Opciones Escolares, Valeria Gurr, no pudo ocultar su alegría, el sano orgullo, cuando trascendió que el estacionamiento estaba colmado... tal fue la respuesta del público. Y es sin dudas una buena noticia.

Los asistentes aparte de informarse, preguntar, conocer de primera mano las opciones que tienen sus hijos, las escuelas más convenientes, cómo hacer a tiempo una aplicación para becas, tuvieron también posibilidad de entretenerse y disfrutar de refrigerios.

En representación del grupo local Opportunity 180, Selene Lozada también externó su orgullo por la cantidad de stands y de personas presentes en la Feria “durante varios meses hemos insistido en la importancia de que los padres estén informados, conozcan los derechos que les asisten a ellos y sus hijos, las posibilidades reales de que los estudiantes puedan salir adelante, adquieran habilidades, miren con optimismo al futuro de un mundo cada vez más exigente y competitivo, de ahí lo relevante de esta Feria, y todo lo que deja en calidad de aprendizaje... quiero felicitar a los organizadores”.

Exponentes de Opportunity 180; Prevent Child Abuse Nevada; Nevada State Treasurer’s Office; Bloom Academy; Montessori Visions Academy; SMARTe Education Micro-School; Delta Academy; Mater Academy Mountain Vista; Mojave Spring School; Teach Las Vegas; Cornerstone Christian Academy.

Junto a los de Acton Academy Red Rock; Aspiring Teachers Academy; Girls Scouts of America; Founders Classical Academy of Las Vegas; Lake Mead Christian Academy; CIVICA Career and Collegiate Academy; Pinecrest Academy of Nevada; Sage Collegiate; Young Women’s Leadership Academy; Youth Led; Nevada State High School... entre otros, tuvieron a bien mostrar sus opciones, informar.