Feria de opciones escolares; Informarse abre un mundo de posibilidades

Por Roberto PELÁEZ

“Mi esposa y yo estamos muy agradecidos a los organizadores de este evento, recibimos mucha información, y aunque nos acompañeron nuestros dos hijos, todavía tenemos que platicar más en casa”, comentó para los lectores de El Mundo Rafael Cejas a su salida de la actividad denominada ‘Feria de opciones escolares en Las Vegas’.

Guadalupe Ramos, por su parte, apuntó: “A veces los hijos no entienden bien en la escuela, o los padres no nos informamos, sin percatarnos que se trata de su futuro, hasta que nos cae el 20, entonces lamentamos que no aplicó a tiempo por una beca, o no sabe, o nunca va a la oficina del consejero de la escuela”.

‘La Feria de opciones escolares en Las Vegas’ tuvo lugar el pasado sábado 19, y vale apuntar que tuvo mucho respaldo de público, una cantidad considerable de padres acudió con sus hijos para informarse, saber más de las escuelas magnet, las llamadas escuelas charter, las privadas, e incluso cómo poder ayudar en casa a los hijos.

El evento dispuso en esta oportunidad de más de una veintena de stands en representación de centros docentes y programas que de una forma u otra inciden en la educación, un renglón que en Nevada resulta una materia o asignatura pendiente y en la que urge ‘tomar el toro por los cuernos’ y trabajar sin desmayo.

Explore Academy, Saint Gabriel Catholic School, Mater Academy of Nevada, Valley High School, East Career and Technical Academy, The YMCA, Enrichment Academy West Charleston, Power2Parent, Rancho High School, Cristo Rey Saint Viator, Nevada Prepaid Tuition, SLAM Nevada, International Christian Academy, Basic Academy of International Studies, Rise Education Resource Center, Pinecrest Horizon, Discovery Charter School, Brown Academy, Nevada State High School, Nasri Academy, Democracy Prep. Public, y FAR West Academy, entre otras, tuvieron a bien mostrar sus opciones, informar.

Sol Ávalos, de ‘Mater Academy’, tuvo a bien explicar en español a los padres que se acercaron al stand, que en ese centro docente, localizado en el 3445 Mountain Vista St, se utilizan diferentes métodos que contribuyen a mejorar la habilidad académica del alumnado con el objetivo de prepararlos con vista a le educación secundaria y la universidad.

“Utilizamos una programación de enriquecimiento multi-cultural, dijo, que enseña a los estudiantes a ser culturalmente competentes; nuestro modelo ha conseguido éxitos con estudiantes de diversos orígenes, con alumnos que tienen limitaciones con el idioma inglés y son de los desfavorecidos en el aspecto económico”, sentenció la entrevistada.

Los representantes de Nevada Prepaid Tuition hicion énfasis en la importancia de ahorrar dinero desde que los hijos son pequeños para ayudarlos mañana a estudiar; se refirieron a los programas puestos a disposición de los padres para ahorrar en correspondencia con sus posibilidades económicas.

Los asistentes aparte de informarse, preguntar, conocer de primera mano, tuvieron también opciones de entretenimiento y disfrutaron de refrigerios.