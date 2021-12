Feria de Trabajo con miles de posiciones estuvo abierta al público

Por Rafael ROMERO

“Tenemos la certeza de que estamos reconstruyendo y regresando más fuertes que nunca, tenemos oportunidades para los nevadenses”, aseguró Steve Sisolak, gobernador del estado, en la Feria de Trabajo materializada recientemente en el Centro de Convenciones de Las Vegas.

“Agradezco mucho eventos de este tipo, comentó Elsa Castañeda, de origen mexicano, con la pandemia me quedé sin trabajo, pero no me he quedado mano sobre mano, limpié casas, vendí tamales, hice aplicaciones, en algunos lugares exigen experiencia, y aquí estoy”, apuntó mientras permanecía en una línea para ser entrevistada.

Felipe Sierra y Tomás Sánchez, quienes antes manejaron para Uber, buscan un segundo trabajo “todo ha subido, los precios de los alimentos, de la gasolina, la renta, los juguetes, entonces necesitamos al menos un ‘part time’ que nos ayude a pagar y si es posible ahorrar algo”, reconocieron.

En la Feria se dieron cita más de 180 empleadores, se hicieron centenares de entrevistas, y acudieron alrededor de dos mil personas interesadas, deseosas de conseguir empleo, conocer las características de diferentes posiciones, salarios, beneficios... se concretaron muchas entrevistas y varias personas fueron contratadas en el mismo evento.

Con traje y corbata, con su curriculum por delante, el cubano Giorvis Torres asistió en busca de un empleo mejor remunerado. “Con 15 dólares la hora, explicó, es difícil salir adelante, son unos dos mil 400 al mes, y casi la mitad se me va en la renta, más la gasolina, la corriente, la comida, la electricidad, llegué la conclusión de que necesito otra entrada, un salario superior, aunque sea de 18 la hora, y lo bueno es que hay trabajo, aquí lo puede ver”.

Karina y Mercedes se rentan juntas “para ayudarnos”, dijeron, y acudieron a la Feria de Empleo porque decidieron desentenderse de los trabajos que tenían en un restaurante al oeste de la ciudad “ya casi no iban clientes por esto del Covid 19, apenas nos llamaban a trabajar, y con esa inestabilidad no se puede vivir, más con el precio de las rentas por las nubes, ojalá que las cosas mejoren en el 2022”, coincidieron.

En la línea para ser entrevistado por empleados de Amazon, Frank Estrada, quien ha tenido varios trabajos temporales, señaló para los lectores de El Mundo: “necesito algo fijo, con un buen salario (de 18 en adelante), no me preocupan mucho los beneficios, además, tengo el seguro médico de mi esposa, pero la entrada de dinero a la casa está floja, quiero ver si tengo suerte, si no son muy exigentes con lo del idioma y la experiencia... me gustaría trabajar en un almacén o conducir, llevar paquetes”.

Isabella Paniagua, chilena, asistió a la Feria en busca de algo de cosmetología, “eso es algo que sé hacer y está tomando mucha fuerza, fui a una escuela, me desenvuelvo bien, quiero formar parte de una compañía, abrirme paso, y en esto de los cosméticos cada día se aprende más, pero hace falta la práctica, hasta que un día pueda volar con mis alas”, expresó sonriente.

“Soy una gente positiva, alegre, agregó Paniagua, con muchos deseos de trabajar, tengo actitud y me gusta lo que hago, sin embargo no llevo mucho tiempo en Las Vegas y necesito una oportunidad, estuve en Tampa y en Los Ángeles, pero aparte de lo caro que es todo, el tránsito es enloquecedor y tuve un accidente, allá sales del trabajo a las seis y llegas a casa como a las nueve”, dijo.

Aparte de la organización, la disciplina e interés de los asistentes, los empleadores se tomaron tiempo en explicar, la gente hizo preguntas, y varias personas consiguieron ser contratadas en el lugar. “Como están las cosas de apretadas hace falta otra Feria a finales de enero o febrero”, señalaron los participantes.