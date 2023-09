Fernando Romero y su ‘Eddie Escobedo Leadership Award’

Por Roberto PELÁEZ

Fernando Romero mira la placa que acaba de recibir de manos del concejal Isaac Barrón y no puede sentirse más orgulloso, emocionado.

“Siempre admiré a Eddie Escobedo Sr., por su devoción, el amor que ponía en las cosas, su inestimable apoyo, sus contribuciones a la comunidad, y ahora tener este premio que lleva su nombre es algo que no imaginé nunca”.

Por más de medio siglo Romero ha vivido en Las Vegas, “siempre he prestado mucha atención a la educación de nuestra comunidad; cuando fui estudiante universitario me percaté que habían muy pocos alumnos mexicanos y fundé la Student Organization of Latinos (SOL) con el propósito de fomentar y reclutar estudiantes latinos en las escuelas secundarias para la UNLV... Sol aún existe, es la organización latina más antigua del estado”, resalta sin poder ocultar su emoción.

“En 1980, continúa, el Distrito Escolar me nombró presidente de un programa dirigido a promover espacios para escolares bilingües; estuve al frente en el nombramiento de las escuelas Arturo Cambeiro y Reynaldo Martínez Elementary Schools.

“Precisamente por la admiración que sentía por la labor de Escobedo Sr., apoyé con mucha fuerza el nombramiento de Eddie Escobedo Middle School, fue un logro tremendo, un justo reconocimiento, del que todos debemos estar orgullosos”, enfatiza.

“Pertenezco a tres Students Organizational Teams del CCSD de tres escuelas secundarias: Global Community High School, Rancho High School y East Career and Technical Academy, quiere decir que llevo muchos años ligado a la educación, sé lo relevante que resulta y que no se puede llegar lejos cuando no hay una educación sólida

“En mi opinión, afirma categórico, no hay una carrera de más relevancia que la de un profesor o profesora, tener el privilegio, la responsabilidad de formar a generaciones de alumnos, formarlos para la vida, educarlos, es algo de una envergadura colosal, a tener en cuenta.

“El próximo noviembre tomaré el nombramiento al Comité Consultivo en la Educación en la ciudad de North Las Vegas, trataré de honrar este premio y el nombre que lleva”, concluye.