Fiesta navideña para niños y adultos, un evento pleno de entusiasmo

Por Roberto PELÁEZ

Miguelito corre de un lado a otro, quiere agarrar un juguete, participar en la rifa, apenas escucha a su mamá que lo llama una y otra vez para tomarle un selfie con su hermanito.

“Siempre es lo mismo, apunta Clara, a Miguelito le encantan las fiestas, si ve juguetes, pastel, a sus amiguitos, le da por correr, pero si usted supiera... también le gustan las fotos”.

Más de 300 personas se dan cita en otra edición de la fiesta navideña que cada año por esta fecha organizan Ingrid L. Sánchez, quien tiene un Máster como trabajadora social y lidera a un grupo de especialistas entusiastas.

Los niños escogen un juguete entre más de 150 y luego van a tomarse fotos con Santa Claus, pero estan muy atentos, pues cuando se escucha una voz: ‘vengan vamos a cortar el pastel’, saltan como un resorte y correr para formar una línea.

Alexandra Martínez, oriunda de Colombia, junto a las mexicanas Fanny Meléndez y Perla Flores, además de la cubana Martha L. Sánchez, brindan información a los recién llegados, en ocasiones acompañan a algunas madres a los diferentes stands, sin embargo una especie de sexto sentido le dice a los niños donde están los juguetes.

Inquieta, como casi siempre, la especialista Margarita de la Fuente camina de un lado a otro, platica, informa, se interesa por cada detalle, mientras Karla Villalobos, maestra de ballet folklórico, se prepara para filmar a sus bailarines.

El tijuanense Pablo Pérez es la primera vez que asiste a la ‘Fiesta navideña’, reconoce que a él lo trajo su esposa “vine a acompañarla, dice, y la ayudo en su stand, soy como un voluntario, además, no desayuné y aquí hay bastante comida... me gusta el ambiente, hay mucha alegría y disciplina, todo está muy bien organizado”.

La gente del ‘Club Migrantes de Uruapan’ no se quedan a la zaga, en esta oportunidad se hacen representar por Eddie Ramos, defensor incondicional del medio ambiente. “No me podía perder una actividad como esta, significa, me alegra ver a tantos niños con sus padres, disfrutando y aprendiendo, porque hasta bailes y mariachis aprenden”, abunda.

“El objetivo primordial, explica De la Fuente, es que nuestra fiesta navideña sea también la oportunidad para que los niños con diferentes discapacidades puedan compartir, disfrutar, pasarla bien rodeados de sus familiares y amigos, se diviertan.

“A lo largo del año atendemos a niños y adultos, a familias, encaramos problemas hereditarios o genéticos, a personas afectadas por problemas sociales, depresión, ansiedad..., coinciden De la Fuente y Sánchez, entonces, apuntan, la fiesta navideña para muchos es el momento que esperaban, quieren pasarla en grande; y en nuestro caso, por supuesto que la fiesta navideña trae consigo un sostenido trabajo organizativo y también mucha alegría”, aseveran.

Personal de Chispa, Alcohólicos Anónimos, Silversummit Health Plan, Well Care, Happy Smile, Mente Sana, Behavioral Bilingual Service Counseling, Fuerza Law, Desert Rose, Liberty Dental Plan, entre muchas otras compañías y organizaciones, acuden a la cita.

A los mariachis los aplauden una y otra vez, por lo que la maestra Villalobos, del Ballet Folklórico Libertad de Las Vegas se siente muy orgullosa, varias personas se acercan a felicitarla.

“Lo mejor de todo, afirma De la Fuente, es que nos sentimos en familia, los niños la pasan muy bien, y esa es nuestra prioridad”, sostiene.