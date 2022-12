Francisco Silva, un artista enamorado de la sicología y las fotos

Por Roberto PELÁEZ

“El próximo enero comienzo en el CSN la carrera de sicología, quiero ser un profesional y ayudar a la gente, sin descuidar mis fotos de la naturaleza, los paisajes y animales”, expresa entusiasmado el mexicano Francisco Silva.

“Hasta ahorita, abunda, he tomado muchas lecciones de sicología en línea, sin embargo aprovecho la oportunidad que ofrece el CSN, le voy a poner muchas ganas, seré un profesional”, afirma con seriedad.

Platica de las lecciones en la Universidad Iberoamericana de Barcelona, España, “siempre he tenido marcado interés por superarme, tomé clases acerca de la inteligencia emocional, aprendo para ser más útil; mi página de internet aumenta a un promedio de 10 millones de personas por mes, y esa es también una vía para ayudar, de esa cifra el 65 por ciento son personas que viven en Nevada”, resalta.

En el 2021 el entrevistado presenta una exposición de fotografías en el City Hall de la ciudad de North Las Vegas. “De diciembre del año pasado a este, dice, he tomado más de 20 mil fotos de la naturaleza, de paisajes preciosos... creo que un fotógrafo, aparte del equipo, del talento, debe tener también mucha paciencia, a veces he demorado hasta tres horas para conseguir la imagen que deseo, he tomado cientos de gráficas para quedar conforme con dos o tres.

“De niño veía muchas postales navideñas y me decía ‘me gustaría estar en ese lugar’, no imaginaba que un día tendría tantas fotos excelentes para hacer calendarios durante 50 años, a veces no sé por cual imagen decidirme”, comenta.

Señala: “por lo general trabajo con dos cámaras profesionales (Nikon y Canon, un teléfono dotado de un pequeño equipo que me permite hacer maravillas, además de un drón), creo que una cámara profesional, después de 100 mil ‘disparos’ las fotos pierden calidad... con el drón he conseguido imágenes espectaculares... la belleza de la creación, afirma, dice mucho de la belleza del Creador”.

Por dos años ha sido invitado a la Academia Hispana de las Comunicaciones para disertar sobre ética en las redes sociales. “Significa un orgullo, un compromiso, sin ser periodista he tenido la posibilidad de brindar mis conocimientos, sugerirle a los estudiantes, es bueno sentirse útil, que valoren lo que puedo aportar”, finaliza.