Frente al Coronavirus mayor protección y disciplina

No hay motivos, al menos en lo que respecta al Coronavirus, para estar confiados, bajar la guardia, los números más recientes indican que hay que seguir atentos, actuar de manera responsable y cumplir cada una de las indicaciones, emitidas tanto por las autoridades locales como por los profesionales de la salud.

Los registros emitidos por el Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD, por sus siglas en inglés) precisan que ya hay más de 15 mil 600 casos, los hospitalizados pasan de dos mil, en la semana más reciente se ha reportado una cifra de reportados superior a los 4 mil 10, y lamentablemente los fallecidos suman más de 420.

Los números del párrafo anterior no tienen nada de fríos, al contrario, resulta un llamado de esos que se pueden hacer más alto, pero no más claro... compete a todos extremar los cuidados, protegerse y proteger a los que nos rodean.

Salir de casa sólo a lo imprescindible, usar cubrebocas, si es preciso guantes, lavarse las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos (usar antibacteriales a base de alcohol), hacer valer el distanciamiento social, constituyen un imperativo, a lo que se une el estar debidamente informado (no llevarse por rumores no confirmados), además, no se puede descuidar ni por un momento el fortalecimiento del sistema inmunológico, consumir frutas, vegetales, vitaminas...

Al toser o estornudar es menester cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, pues de esa manera se evita la propagación de gérmenes, es muy importante además tocarse lo menos posible los ojos, la nariz y la boca, ya se sabe que las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas.

Una vez más queda claro de que no se trata de hacer menos pruebas, lo importante es que disminuyan los casos.