Fue un año de ensueño y emociones para Flor

Por Roberto PELÁEZ

“Si tus acciones crean un legado que inspira a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser más, entonces eres un excelente líder”. Dolly Parton

Me era difícil creer que el 2017 fuera mejor, en el aspecto personal, que el año anterior, pero sí, tengo un año de ensueño, con muchas satisfacciones tanto en mi vida laboral, profesional y familiar, subraya la mujer que tengo delante, quien hace algunos abriles llega a Estados Unidos sin dinero y... sin papeles relacionados con su estatus migratorio.

Su constancia, dedicación sin límites, su trabajo, le permiten a Flor Cardona ganar el cariño, respeto y admiración de muchos, sobre todo de los estudiantes de la Canyon Spring High School con quienes se vincula gracias al programa GEAR UP de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV).

En el 2016 pude, en calidad de ciudadana de los Estados Unidos, ejercer mi derecho al voto, sostiene, incluso me felicita el entonces presidente Barack Obama, esos son recuerdos que guardo muy dentro, creo que jamás lo olvidaré, afirma, me marcan para siempre, sin embargo el año recién concluido le depara otras sorpresas a la entrevistada... es seleccionada Mejor Empleada de la UNLV, muchos de sus alumnos consiguen llegar a la Universidad, y por si fuera poco ella recibe un reconocimiento de la senadora Catherine Cortez Masto, justo premio a su labor.

Son muchas las alegrías, dice esta oriunda de Yucatán, México; el honroso galardón de la UNLV no me lo esperaba, fue sin dudas una gran sorpresa, entre tantos empleados sobresalientes, con una trayectoria excelente... me siento muy orgullosa, más que todo por mis padres, mis hijos, mis estudiantes, a ellos me debo, y creo no les he fallado, pues me empeño cada día en darle lo mejor, resalta.

No puede obviarse el éxito del evento relacionado con el Centro de Enriquecimiento Académico y Excelencia “The Center”, de UNLV, que tiene por sede el hotel y casino Rio, con la entrevistada entre sus organizadores, es una actividad exigente, advierte, hay que cuidar cada detalle, de manera que pese a reunir a cientos de personas fluya, se desarrolle sin contratiempos, requiere tiempo y entrega.

Su hijo mayor, Carlos, inicia a mediados del 2017 el último año de licenciatura en administracion de negocios en UNLV, y cuando esta pequeña-gigante considera que ha visto mucho en tan pocos meses, su hija Cristy entra a la mencionada universidad para estudiar psicología... es un sueño apunta; se imagina, madre soltera, indocumentada, aquejada por un cáncer, sin embargo, afirma categórica, esos obstáculos no saben a quien se enfrentan, estoy consciente de que los retos son para superarlos o por lo menos agotar todas las fuerzas.

No pudiera llevar adelante todas mis aspiraciones sin el apoyo de mi familia, comenta, de mis compañeros de trabajo, apunta la entrevistada, y no puedo más que corresponder a ese aliento, ellos me motivan... veo en cada estudiante a un hijo, a un joven que quiere hacer realidad sus sueños y anhelos, por eso platico una y otra vez con cada uno de ellos, les reitero el esfuerzo de sus padres, del futuro que les espera si no se dan por vencidos, si entran a la universidad y consiguen graduarse; les enfatizo que sus familiares, la comunidad, Las Vegas, Nevada, el país, espera por ellos.

Sé, abunda, que no es fácil, muchos jóvenes talentosos no cuentan con el dinero para ir a la universidad, el interés de los préstamos estudiantiles es abusivo, pero hay que buscar, tocar en diferentes puertas... bajar la guardia equivale a una derrota y el entusiasmo, el espíritu juvenil no puede ceder, a ellos pertenece el mañana, significa.