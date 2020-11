Fuerza Hispana y Mi Familia Vota celebran triunfo de Biden y Harris

Por Roberto PELÁEZ

“Millones de personas votamos por Joe Biden, y con ello exteriorizamos nuestras ansias de justicia, de ver a un país unido, sin violencia ni discriminación, y hoy celebramos el triunfo”, comentó a El Mundo Eddie Ramos, de Fuerza Hispana, durante la caravana efectuada el sábado 7 en horas de la tarde.

La caravana, que tuvo también en rol protagónico a la organización Mi Familia Vota, partió de las proximidades a Sahara y Commerce hasta Las Vegas Boulevard y por ésta al famoso cartel de ‘Welcome to Fabulous Las Vegas’, aplaudida a su paso por locales y turistas.

Ramos, quien funge como vicepresidente del grupo denominado La Fuerza Hispana, junto a Rodrigo Yáñez (secretario) y otros colaboradores, se dieron a la tarea de organizar el evento, de sumar a los interesados, concediendo especial atención a la disciplina a mantener durante el evento.

“Nos dio mucho gusto que se nos unieran tantas personas, que la caravana denotara la alegría de la gente, y claro que se cumplieron los objetivos previstos -apuntaron Ramos y Yáñez- hubo mucha alegría a lo largo del recorrido.

“Tocamos los claxon de los carros, mostramos banderas con los nombres de Biden y Kamala, varias personas nos saludaban desde las banquetas, contagiadas por el amambiente festivo, y otras pues se sumaron en sus respectivos carros, hasta sumar decenas de vehículos, realmente había mucho entusiasmo”, significó el vicepresidente de la organización.

La actividad como tal adquirió connotación nacional e internacional, según los organizadores hasta Televisa -de México-, dio cobertura, entrevistó a participantes en la salida y luego en el lugar del icónico cartel de Las Vegas.

“A nuestro paso, comentó Yáñez, muchas personas nos mostraban el dedo pulgar hacia arriba en señal de aceptación, de aprobación por lo que estábamos haciendo, una manera de demostrar su alegría, su deseo de que las cosas cambien para bien de todos”, agregó.

“En medio de la euforia, de la alegría, destacó Ramos, somos responsables de recordarle al recién electo presidente Joe Biden sus promesas cuando estuvo en Las Vegas relacionadas con la reforma migratoria, el DACA, el TPS, eso no se puede olvidar, son prioridades en las que hay que trabajar desde el primer día”, insistió.

Volviendo a la caravana, una veintena de participantes regresó entusiasmada al lugar de partida -por Commerce y Sahara-, “deseábamos escuchar a los organizadores capaces de hacer algo como esto en poco tiempo, de movilizarse y convocar a la gente en pocas horas, dijo la guatemalteca María Rosales, porque todo fue muy bonito, significativo, con mucha disciplina, nuestra manera de decir que no queríamos más a este señor (Donald Trump) en la Casa Blanca”.

Por su parte el michoacano Gregorio Sánchez apuntó: “todos los países sufren por esto del Coronavirus, y pensar que el presidente lo sabía desde febrero, no fue capaz de alertar, de llamar a adoptar medidas, y no pude despedirme de mi hermano Manolo, quien no pudo sobrevivir a la enfermedad, eso pasarán años y no puedo olvidarlo, creo que fue algo irresponsable, y un presidente así no puede seguir en el cargo, por eso no lo pensé para sumarme a la caravana... en medio de la tristeza estoy contento por este triunfo en las urnas”, declaró.

Para los organizadores y participantes en la mencionada caravana algo está claro, así lo dejaron entrever en sus palabras; “ahorita se impone trabajar, continuar adelante, reparar todo lo que destruyó la administración Trump, y salir adelante, con la comprensión y el esfuerzo de todos los que amamos a los Estados Unidos, queremos ser uno solo, sin divisiones ni prejuicios... vamos a transitar el camino de la reconstrucción”, dijeron.