Gio Hernández... un artista de los pies a la cabeza

Por Roberto PELÁEZ

Pocos conocen a Giomar Hernández Rivera, al menos no por su nombre, pero si mencionan a Gio, el joven de Mayagüez, Puerto Rico, que vino a Las Vegas dispuesto a hacer valer su arte, entonces son muchos los conocidos.

El entrevistado lleva la cuenta “vivo en esta ciudad desde hace seis años y tres meses, ha sido una etapa de mucho aprendizaje, de poner en práctica cada día lo aprendido, de esmerarme en que las cosas queden lo mejor posible”, resalta.

Al referirse a los estudios, apunta: “Concluí el Bachillerato en Artas Plásticas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, junto a ello tomé un Asociado en diseño gráfico en el Art Institute de Sacramento, en California; es importante estar actualizado, al tanto de lo último, más en algo tan cambiante como el arte, es relevante lo del estilo.

“He dibujado, advierte, en carboncillo, lápices de carbón, lápices de colores, pasteles de tiza y pasteles de aceite, he tratado los pasteles de aceite como acuarelas y conté, que es un tipo de tiza.

“Ahora, añade, experimento con medios mixtos para explorar, crear más interés y dimensión en mis obras, destaca, tallo en madera, o sea, creo esculturas sobre todo en caoba que es un tipo de madera, diseño desde tarjetas de presentación hasta billboards digitales, una amplia variedad de productos de mercadeo para todo tipo de negocios, es algo que me apasiona.

“Es hermoso, comenta, ver lo que sale de tus manos, poner en práctica los conocimientos, sin dejar de pensar en el futuro, me empeño también en diseñar mis logos, pues no descarto la idea de en el futuro contar con mis negocios, ya se sabe que soñar no cuesta nada, menos para un artista”, apunta sonriente.

Diseñador en All American Printing & Advertising, reconoce que vive enamorado de lo que hace, “para un artista es indispensable dejar volar su imaginación, en mi caso diseñar, volver a diseñar, improvisar, ver los materiales idóneos para imprimir, esmerarme deseoso de tener en mis manos un producto terminado que colme las expectativas, eso me reporta una satisfacción interior”.

Al referirse a su vínculo con la comunidad, dice: “Me gusta ayudar a mi gente, me siento en familia, eso no tiene precio”, resalta.