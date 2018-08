Graduados 16 nuevos defensores del medio ambiente

Por Roberto PELÁEZ

Junto con ustedes me siento comprometido a luchar contra la contaminación ambiental; nosotros no tenemos la menor duda de que el medio ambiente sufre, experimenta cambios drásticos, en gran medida por el trato que le brindamos, y estamos llamados a trabajar, si no por nosotros, por los niños y las futuras generaciones, para que hereden un planeta en mejores condiciones.

Las anteriores palabras fueron pronunciadas por el vice alcalde de la ciudad de North Las Vegas, el profesor Isaac Barrón durante la graduación de 16 nuevos promotores de la defensa del medio ambiente.

En nombre de los graduados hizo uso de la palabra Juan Carlos Guardado, oriundo de El Salvador, quien expresó: “Cuando estudiaba en mi país recuerdo que nos decían una y otra vez una frase que también repetían a los escolares chinos ‘siembra un árbol y ponte a estudiar’.

“Entonces, lo digo con absoluta sinceridad, no entendía la frase, hoy puedo decir, por lo que he leído, por lo que he visto, por lo que he aprendido en estos seminarios, que comprendo perfectamente lo que entonces no comprendía, y estoy seguro que a mis compañeros de graduación les ocurre lo mismo.

“Hemos aprendido, tenemos las herramientas, sabemos que a la madre tierra debemos prodigarle atención, cuidarla, y en la misma medida en que eso ocurra ella nos corresponderá”.

Tras el aplauso de sus compañeros de graduación Guardado continuó: “durante las semanas que ha durado este curso, hemos accedido a valiosa información, aprendimos de la importancia de cuidar el medio ambiente y cómo debemos hacerlo... ahorita nos corresponde sensibilizar a otros, procurar que se concienticen sobre la necesidad de cuidar el planeta, por nosotros, por nuestros hijos, por quienes vienen detrás”, subrayó.

“El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos enfatiza ‘toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten’. De eso se trata, de tomar parte, de involucrarnos, de defender, de proteger nuestro planeta”, afirmó el recién graduado de manera categórica.

A lo largo de los seminarios los involucrados en los mismos aprendieron que es importante conocer a la persona que vive al lado, enfrente, en la otra cuadra, el entorno; interiorizaron también en lo que cada día ofrece la madre tierra; estudiaron aspectos de la historia de los Estados Unidos, su estructura de gobierno, la Declaración de los Derechos Humanos, y los efectos dañinos que trajo para el planeta la Segunda Guerra Mundial.

Los graduados recibieron reconocimientos firmados por la senadora Catherine Cortez Masto (de manos de su representante Javier Rivera), y del vice alcalde de North Las Vegas Isaac Barrón.

En esta oportunidad las lecciones estuvieron a cargo de Rodrigo Yáñez, de la organización Chispa Nevada, quien externó: “nos toca involucrar a más personas para tener éxito en la protección de nuestro aire, del agua, y las tierras.

“Aprendimos a lo largo de estas semanas de nuestras necesidades y como al tomar acción las convertimos en nuestros derechos, y debemos luchar para que éstos no nos sean arrebatados”.