Grito de Dolores en el Liberty Park de NLV... historia, honor y emociones

Por Roberto PELÁEZ

Todo se encuentra listo en la ciudad de North Las Vegas para el tradicional encuentro con la historia y rememorar el viril Grito de Dolores ante las autoridades y centenares de personas que colmarán el Liberty Park (ubicado en el 2250 Las Vegas Boulevard Norte).

La celebración se ha convertido en algo tradicional, un acontecimiento sin dudas trascendental, que une a personas de diferente nacionalidades para dar inicio con ello al Mes de la Herencia Hispana, con North Las Vegas y el concejal Isaac Barrón en calidad de anfitrión.

Se darán cita en la actividad, a iniciar a las 4:30 de la tarde del próximo jueves 14, más de una veintena de stands, con personal presto a brindar información de primera mano, varias agrupaciones danzarias, venta de comida, atracciones para los más pequeños... una actividad dirigida a toda la familia.

La escena quedará lista para dar paso a la presentación de la reina de las Fiestas Patrias Carmen Jara, además de las presentaciones de Los Anders, Alberto Soler (llamado por muchos el Charro de Las Vegas), Frank Tapia, Los Villagra Tango, Sonora mar y Mar, entre muchas otras atracciones.

Un momento esperado dentro del programa será la entrega de reconocimientos a figuras de sobresaliente desempeño dentro de la comunidad, personas que se distinguen en diferentes facetas con una labor en beneficio de las personas asentadas en el valle, más aún en defensa de la cultura.

Como un momento relevante, trascendental, se considera la presentación de Julián Escutia, cónsul general de México en Las Vegas, quien con el tradicional Grito rendirá homenaje a la epopeya, a la batalla por conseguir lo más preciado: la libertad.

Tal como ocurrió en el 2022, los organizadores han extendido invitación a Silvia Romero, quien funge como cónsul general del El Salvador en Las Vegas.

No debe sorprender que el diplomático haga referencia a figuras imprescindibles de la historia mexicana, hombres y mujeres que no escatimaron a la hora de dar un paso al frente y sumarse a la lucha por conquistar la independencia, a los héroes que no dieron patria: El Cura Hidalgo, Morelos, Allende, La Corregidora, Aldama, Guerrero, todos ellos ocupan un sitial de honor en la historia del vecino país, por lo que sus respectivos nombres deben ser recordados con respeto y admiración dada su postura viril, vertical, ejemplar.

Juanico Maldonado (puertorriqueño él) y su esposa Elsa Huerta (michoacana), asiduos lectores del semanario El Mundo, coinciden al apuntar: “estuvimos el año pasado y volveremos este año, es un evento de historia y cultura, con mucho colorido, ya contamos los días que nos separan del jueves para ir al Liberty Park”.

Maldonado tiene a bien reconocer que “conozco mucho de la historia mexicana, por lo que he leído, además mi esposa me platica de aquellos hombres, del Grito, de lo que hicieron las mujeres, y realmente son admirables, hay que situarse en aquella época donde como sabemos las mujeres no tenían muchas (o ninguna) posibilidad de ser escuchadas.

“Es bueno conocer la historia y la cultura de los países, sus costumbres y tradiciones, por eso aunque hace años no tenía conocimiento del ‘Día de Muertos’, ya acompaño a mi esposa al Spring Preserve y al Centro Winchester para ver altares y ofrendas, he aprendido mucho, y el jueves nos vamos a North Las Vegas”, reitera.

Con la participación de las autoridades de North Las Vegas, los respectivos cónsules, los stands representativos de diferentes entidades, agrupaciones musicales y danzarias, puestos de comida, atracciones para los más pequeños, información oportuna dirigida a ‘evacuar’ las inquietudes de muchas personas, la presencia de agentes del orden, la entrega de reconocimientos, las palabras del cónsul Escutia y el momento para recordar a los héroes con el Grito de Dolores, incuestionablemente el evento debe ser un éxito “trabajamos para eso, es un homenaje”, comentaron los organizadores.