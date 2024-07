Grupo Fe, Esperanza y Caridad celebra sus primeros 24 años

Por Roberto PELÁEZ

“Desde hace cuatro años asisto a las sesiones del Grupo de Neuróticos Anónimos Fe, Esperanza y Caridad, noto avances sustanciales en mi recuperación”.

La afirmación corresponde a Manuel, está en sintonía con la semana de actividades que llevan a cabo los miembros del referido Grupo para celebrar el cumpleaños 24. Los eventos tendrán lugar desde el sábado 20 al viernes 26.

Manuel proviene de Tabasco, México “vengo de una familia disfuncional, apunta, vivo desde hace más de 30 años en Estados Unidos, mis miedos (de niño) trajeron consigo depresión, ansiedad, ataques de pánico, taquicardia... muchas veces fui a parar a emergencia del hospital, pero allí después de varias pruebas me recomendaban ponerme en manos de un sicólogo.

“En el Grupo Fe, Esperanza y Caridad ofrecen sesiones los siete días de la semana -los miembros acuden en dependencia de sus posibilidades-, no se lleva control de asistencia”, dejó sentado Manuel.

El entrevistado y su compañero Hugo, tuvieron a bien mostrar una parte de la literatura con la que cuentan para estudiar e intercambiar en las sesiones.

“En nuestro Grupo Fe, Esperanza y Caridad, precisaron, no reparamos en sexo, creencias religiosas, preferencias sexuales, edad, cultura, inclinaciones políticas... estamos abiertos a todos, nuestra prioridad es contribuir a la recuperación de la persona que se acerca en busca de ayuda, propiciar alivio a sus problemas”, destacaron.

Manuel advirtió que a lo largo de los cuatro años de pertenencia al Grupo apenas se ha ausentado, “me gusta, dice, encuentro muy provechosas las sesiones, aprendo mucho, aparte de la mejoría que experimento... hace tiempo no experimento los problemas que me trajeron aquí (depresión, ansiedad, miedos), además, me percato de que los compañeros hacen el mayor esfuerzo por ayudarte, encuentras palabras de aliento, y eso es algo que valoro mucho”, reitera.

El Grupo Fe, Esperanza y Caridad se fundó en el 2000, Miguel fue el fundador. Cuenta entre los asistentes con una joven de 21 años, otro de 34, y el mayor tiene 70 años, de ellos 44 ligado a los neuróticos anónimos.