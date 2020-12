Grupos locales exigirán a Biden que cumpla promesas de campaña

Por Roberto PELAEZ

“Tal vez la iniciativa no haya sido acogida con entusiasmo porque la gente se desencanta, le han prometido tantas cosas y no han cumplido, pero no podemos dejar pasar esta oportunidad, es preciso unirnos, demostrar nuestra fuerza”, comentó a El Mundo Eddie Ramos, líder de los migrantes uruapenses, refiriéndose a la recogida de firmas con el objetivo de presionar al presidente electo Joe Biden y que se apruebe una reforma migratoria.

“Quizás por todo lo que tiene que ver con el COVID-19 y las medidas adoptadas para la ceremonia de la toma de posesión, no podamos acercarnos y entregar los documentos con las firmas, pero es válido dejar sentado que es una aspiración muy noble que ha encontrado solidaridad en grupos provenientes de California, Arizona, Texas y Chicago, además de Nevada, por años hemos apoyado a las personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal y a los jóvenes beneficiados por el DACA... nos llena de alegría y optimismo las medidas adoptadas recientemente, sin embargo hay que seguir con nuestras demandas para que Biden cumpla lo prometido”, insistió el incansable Ramos.

“Respecto a las firmas, abundó, es algo a lo que se ha se han sumado también grupos locales, más adelante veremos cuántas rubricas hemos logrado reunir, aunque por supuesto sabemos que vienen días convulsos, de adopción de medidas, exigencias, pero lo fundamental es no quitar el dedo del renglón para que el presidente electo cumpla sus promesas de campaña relacionadas con el asunto migratorio, algo que atañe, involucra a miles, millones de personas de diferentes nacionalidades.

“Hay muchos temas candentes, la situación provocada por el Coronavirus, el número de casos registrados, de fallecidos, las restricciones, la educación virtual, las afectaciones a la economía, y recordamos que el próximo primero de enero finaliza la moratoria que protege a las personas que rentan y el siguiente paso es el desalojo, por eso organizamos una caravana el próximo 16 que va a finalizar frente a las oficinas del gobernador Steve Sisolak aquí en Las Vegas, solicitando una extensión de esa moratoria, van a ser miles los que tendrán que salir a la calle en busca de un techo.

“El viernes 18 es el ‘Día del inmigrante’ y varias organizaciones o grupos locales estaremos envueltos en otra caravana de apoyo a todas las personas que dejaron a sus familiares, sus amigos, la tierra que los vio nacer, y vinieron en busca de una vida mejor sobre la base del trabajo, entonces queremos reiterarle nuestro respaldo, exigir el camino a la residencia y la ciudadanía, lo más importante es que sepan que no están solos; necesitamos que las personas que no han tenido ningún problema con la justicia, han declarado por años sus impuestos, puedan ver materializados sus sueños, que puedan trabajar, salir adelante sin temer a la deportación”, enfatizó Ramos.

Felix y Rosa, guatemaltecos de origen, tienen sus opiniones sobre algunos de los asuntos esgrimidos por el uruapense, “nosotros vivimos hace mucho tiempo en North Las Vegas, como miles, millones de inmigrantes, queremos lo mejor para la comunidad, no deseamos que en estos tiempos tan difíciles alguien quede desamparado, pero las moratorias hasta el momento han favorecido a las personas rentadas, creemos que no se ha pensado o se han puesto a un lado los problemas de los que rentan y que también deben pagar por su casa.

“Conocemos de personas rentadas desde marzo que en octubre le dejaron al dueño de la casa la llave en el jardín y se movieron a otro lugar, pese a cobrar ‘desempleo’ y no pagaron la renta durante siete meses... sabemos de personas que han aplicado por el ‘desempleo’, ya le dijeron que solo van a recibir dinero hasta fines de diciembre y no las llaman a trabajar, tienen sus preocupaciones al respecto, por decirlo de otra forma, hay mucha gente, con problemas, el COVID-19 nos afecta, y es bueno reconocer el trabajo de los jóvenes que apoyan en las pruebas para detectar el virus, de los bancos de comidas, de los voluntarios, y claro, del personal del Distrito de Salud”, subrayaron.