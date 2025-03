Guerrera de pies a cabeza, entre tantas destacadas una sobresale: Érika

Por Roberto PELÁEZ

Cuando Areli Sanchez platica de las mujeres que se distinguen en la conocida agrupación Las Doñas Academy, salen a relucir muchas féminas, sin embargo una de ellas se torna imprescindible, sobresale, ese es el de la enamorada de la matemática y los números que responde al nombre de Érika Márquez.

Con una fuerza de voluntad a prueba de todo, aquella niña de tres años que llegó a Estados Unidos procedente de Guanajuato, México, se ha convertido en una mujer forjada ante las adversidades de la vida, que se crece y no conoce la palabra rendición.

“Ella es de las que predica con el ejemplo, de las primeras, sabe de dificultades, sin embargo no desmaya”, afirma categórica la propia Sánchez, quien dicho sea de paso es una mujer optimista al 110 por ciento.

Márquez, que tiene cuatro hijos, es calificada por todas las personas que la conocen, como una guerrera de pies a cabeza.

“Estoy amparada por DACA, dice, vine muy pequeña, sin embargo no miro las cosas solo desde mi ángulo, lo que a mí compete o se limita a mi familia, hay muchas personas -jóvenes como yo- por las que vale la pena luchar, exponer los derechos y defenderlos, gente que creció y estudió aquí, trabaja, aporta, no conoce otro lugar que no sea esta ciudad, este país, esta es nuestra casa.

“Soy consciente, apunta, que no hay nada más poderoso que una mujer que sabe lo que quiere y está dispuesta a luchar por ello, sobre todo si le asiste la razón y la justicia... recuerde, resalta, que detrás de cada mujer existe una historia que la convierte en guerrera.

“He encontrado en Las Doñas Academy a otra familia, a mujeres ejemplares, optimistas, entusiastas, con la fuerza y la moral suficiente para defender los criterios, ir hasta el final -pese los obstáculos- con la justicia por delante, y eso tiene un valor que no debe pasar inadvertido”, señala.

La entrevistada se caracteriza por ser una mujer con personalidad fuerte e independiente, decidida, presta siempre a luchar por hacer realidad sus aspiraciones, sin sacar bandera blanca, sin renunciar a los principios, sin importar los escollos.

“Es preciso avanzar en momentos complejos”, dice.