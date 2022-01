Harry Reid (12-2-1939 – 12-28-2021)... El adiós a un imprescindible

Por Roberto PELÁEZ (Con información de EFE)

Harry M. Reid, un demócrata de Nevada que surgió de una ciudad minera difícil para convertirse en uno de los líderes de la mayoría del Senado con más años de servicio en la historia y una fuerza política durante las presidencias de George W. Bush y Barack Obama, murió el 28 de diciembre en su casa en Henderson, Nevada. Tenía 82 años.

Fue líder de la mayoría del Senado desde 2007 hasta 2014. “No lo logré en la vida debido a mi destreza atlética”, dijo al final de cinco mandatos en el Senado. “No lo logré por mi buen aspecto. No lo logré porque sea un genio. Lo logré porque trabajé duro”.

Como líder de la minoría en el Senado bajo la presidencia de Bush, Reid jugó un papel decisivo en el bloqueo de una de las principales iniciativas del segundo mandato del presidente, la privatización parcial del Seguro Social.

Trabajó con la administración en 2008 para aprobar la Ley de Estabilización Económica de Emergencia por $700 mil millones para apuntalar a los bancos y otras instituciones financieras amenazadas por la crisis de las hipotecas de alto riesgo.

Como líder demócrata logró la aprobación, en 2009, de la ley del cuidado de salud a bajo precio, conocida como “Obamacare”.

Reid dirigió importantes leyes, incluida la Ley de Recuperación y Reinversión Estadounidense de 787 mil millones de dólares, para estimular el gasto y el crecimiento del empleo tras la recesión, y reforzar la protección del consumidor.

Mantuvo control estricto sobre los procedimientos del Senado, y sus tácticas provocaron críticas airadas de los republicanos por abusar de su autoridad y sofocar los derechos de la minoría. “Nunca me postulé para ser popular entre los republicanos”, dijo.

Opiniones

Presidente Joe Biden: “Harry Reid fue un querido amigo y un gigante de nuestra historia; por muchos años lideró contiendas por los presupuestos, para dar a las tropas lo que necesitaban tanto en la batalla como al regresar al país, y nunca olvidó sus raíces”.

Barack Obama, ex presidente: “Fuiste un gran líder en el Senado, más generoso conmigo de lo que tenía derecho a esperar. No hubiera sido presidente si no hubiera sido por su aliento y apoyo, y no hubiera logrado la mayor parte de lo que hice sin su habilidad y determinación.

Has sido un buen amigo. A pesar de lo diferentes que somos, ambos vimos algo de nosotros mismos en el otro: un par de forasteros que habían desafiado las probabilidades y sabían cómo recibir un golpe y se preocupaban por el pequeño. Y sabes qué, hicimos un equipo bastante bueno.

Disfrute de su familia, muchas personas lo quieren, incluyéndome a mí. El mundo es mejor por lo que has hecho. Nada mal para un pobre chico delgado de Searchlight.

Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado: “Harry Reid fue mi líder, mi mentor, uno de mis amigos más queridos”.

Catherine Cortez Masto, senadora: “Reid fue uno de los defensores más poderosos, dedicados y efectivos que ha tenido nuestro estado. Desde que se despertó hasta el momento en que se fue a la cama, todo lo que hizo fue motivado por su amor y devoción por el Estado de Plata. Él era el hombre de Searchlight, nacido en los comienzos más humildes, y llegó a llevar una extraordinaria y a luchar por cada hombre y mujer de nuestro estado.

“Reid fue un campeón de NV, ayudó a preservar nuestros preciosos tesoros ambientales, fortalecer las comunidades rurales y construir nuestras grandes ciudades”.

Rubén Kihuen: “Estoy desconsolado, fueron 23 años de amistad; Harry fue mi asesor político, mi confidente personal, con él aprendí del servicio público, de la lucha en favor de las personas de menos recursos. Me enseñó sobre la fuerza y la resistencia, a ganar y perder, a no renunciar a los sueños. Gracias por creer en mi, te estoy eternamente agradecido”.