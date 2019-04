Hay una decena de grupos de Al Anón en el valle

Por Roberto PELÁEZ

El joven José hace un alto en su trabajo y comenta para los lectores de El Mundo: “los miembros de Al Anón crecimos en hogares y familias afectadas por el alcoholismo, aquejados por diferentes traumas que muchas veces van más allá de los problemas que nosotros mismos padecemos, sin embargo, y es bueno destacarlo, en las sesiones de Al Anon encontramos mucho de lo que buscamos o necesitamos, los encuentros resultan provechosos, aleccionadores, y eso es muy importante”.

María, quien lleva 20 años vinculada a Al Anón, resalta: “en este momento hay siete grupos de Al Anón en el valle, formados solo por hispanos, y dos de Alateen, o sea, tenemos nueve, y entre ellos sobresale ‘Mensaje de esperanza’, fundado en 1997 que todavía se mantiene y es para nosotros un ejemplo de perseverancia.

“Cada uno de esos grupos tiene entre 15 y 25 integrantes, algunos miembros van y vienen, asisten a reuniones, estudian o escuchan sobre nuestra literatura especializada, y luego faltan a varias sesiones, mientras otros permanecen por más tiempo, de manera estable, yo misma cuando comencé no imaginé estaría por tantos años”, expresa María.

“Volviendo a lo que le decía de la literatura, continúa, hay muchos libros y folletos que nos enseñan que el alcoholismo es una enfermedad y nos dotan de las herramientas necesarias para convivir con personas afectadas por el alcohol... deben ser alrededor de 18 entre libros y folletos, la mayoría de ellos traducidos al inglés, el español y el francés, de fácil lectura, sin idioma rebuscado o extraño”,

Sale a relucir que recientemente tuvo lugar la Convención Hispana en Reno, “y para el 2020, dice María, está prevista esa misma Convención en la ciudad de Las Vegas, nos vamos a preparar para ser una magníficos anfitriones, demostrar nuestra capacidad organizativa, además de la profundidad de los temas a debatir y el respaldo de las personas interesadas en escuchar y aprender... es algo muy provechoso, útil sobre todo para quienes crecimos afectados por la enfermedad del alcoholismo de personas allegadas, familiares”, resalta la entrevistada, quien atiende los medios de prensa dentro de Al Anón.

“Son precisamente esas herramientas, lo que aprendemos en las sesiones de Al Anón, agrega, que podemos valorar en detalle los cambios de personalidad que experimenta una persona que bebe, apunta, y por otro lado como se sabe tanto Al Anón como Alateen son dos organizaciones de alcance internacional dirigidas a familiares y amigos de alcohólicos.

“Al Anón, subraya, queda bien claro en los folletos que estudiamos, y en internet, se funda en 1951, se trata de una organización dirigidas a adultos, mientras Alateen abre sus puertas a jóvenes comprendidos entre 12 y 20 años”, argumenta María.

“Yo misma, como le dije antes, cuando entro a Al Anón, no imaginaba que iba a estar por tanto tiempo, sin embargo he aprendido -como otros miembros- a no sufrir a causa de las acciones o reacciones de otras personas; a no permitir que nos utilien o abusen de nosotros en beneficio de la recuperación de alguien; no hacer por otras personas lo que ellas mismas pueden hacer; no encubrir los errores o delitos de otras personas, entre muchas otras cosas”, sostiene.

“Por todo lo anterior, si usted es de las personas que se molesta, se le tronchan los planes por lo mucho que bebe una persona allegada, miente para encubrir al que bebe, teme disgustar a alguien por temor a que se emborrache, se siente ofendido por el comportamiento de un bebedor... entonces no lo dude, Al Anón le abre las puertas, y cualquiera puede pertenecer a la organzación, tener un familiar o un amigo enfermo por el alcoholismo”, sentencia.