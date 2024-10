Hidalguense Juan Rómulo... Trabajo fuerte y entrega son su divisa

Por Roberto PELÁEZ

“Soy de Cardonal, a dos horas por carretera de Pachuca, cerca de un paraíso que se llama Tolantongo”, dice con sano orgullo este hombre de manos rudas y piel curtida por el sol, el trabajo fuerte.

El hidalguense Juan Rómulo es de esas personas que no necesita presentación cuando de la labor comunitaria se trata, pero todo tuvo un principio.

“Vine para Las Vegas hace más de un cuarto de siglo, explica, todo el tiempo que llevo aquí se lo he dedicado a mi familia, el trabajo y la comunidad, siempre en la construcción.

“El primer año fue duro en extremo, comenta, aunque le decía a mis padres que todo estaba bien, me desempeñé como jornalero, dormí en la calle -contadas por mí- más de 365 noches, sin saber nada de inglés”, señala mientras asiente con el rostro serio.

“Las adversidades me mostraron el camino, resalta, sé que los principios son difíciles, pero aparte de trabajar duro en la construcción, me dediqué a ayudar a la gente, cerrar filas con la comunidad, empecé con los hidalguenses, que hoy somos como 10 mil.

“Decidimos juntarnos, me di a la tarea de involucrarme con otros grupos comunitarios, trabajé en la campaña en favor del hoy ex presidente Barack Obama”, agrega.

A una pregunta sobre su labor en la construcción, responde: “hace muchos años soy cementero, es duro, pesado, sin embargo me gusta, mis hijos dicen que no estoy para esas exigencias, pero me gusta, es hermoso dar el toque final a un área y quede bien pulida, eso lo hace un buen cementero”, comenta sonriente.

“Luego la historia se puso más ‘bonita’, apunta, iniciamos la Fundación de hidalguenses, estuve al frente desde 2008 hasta el 2014, hace varios años atiendo en la directiva lo que tiene que ver con la coordinación de proyectos.

“Pusimos en marcha ‘Abrazando destinos’, hay hidalguenses en Florida, Chicago, Texas, Arizona, Nueva York, California, Indiana, Georgia y Nevada... los padres han tenido la posibilidad de venir en cinco ocasiones”.

Sale a relucir que “en el segundo viaje vinieron mis papás, estuvimos 16 años sin vernos, poder abrazarnos fue hermoso, ellos no conocían a mis hijos, después papá falleció, fue un regalo de Dios haber tenido la posibilidad de verlo antes”.

Platica de la Fundación, “tenemos un buen trabajo en equipo, Isidro Maqueda, Adrián Gutiérrez, Cristina Quintanilla, Valentín Escamilla, Rigoberto Martí, José Ramírez, Hugo Rosales, Claudia Salinas, Arelis Martínez, Yesenia Maqueda y Yesenia Rebolledo, se junta el deseo de hacer y la experiencia”, concluye.