Hidalguenses y Día de Muertos, el marcado apego a las tradiciones

Por Roberto PELÁEZ

Por muchos años los hidalguenses han exteriorizado su significativo apego a las costumbres y tradiciones, lo han ratificado en las actividades vinculadas al Día de Muertos organizadas en el Winchester Dondero Cultural Center, próximo a la intersección de McLeod y la Desert Inn.

“Lo primero es que es algo que aprendimos de los padres y los abuelos, conocimos de la celebración desde niños, entonces aunque no estemos en la tierra donde nacimos, eso no quiere decir que dejemos las costumbres atrás, las trajimos con nsotros”, coinciden Isidro Maqueda y Juan Rómulo, ligados por mucho tiempo al quehacer de los hidalguenses del valle.

“Por otro lado, dicen, el Winchester Dondero es como nuestra segunda casa, hemos llevado a cabo allí muchas actividades, incluida la conmemoración de la independencia de México, entonces a la invitación de Irma Varela no podíamos faltar”, resaltan.

Cuando los altares y ofrendas en el Winchester Dondero Cultural Center tenían un significativo aspecto competitivo, los hidalguenses se alzaron con el primer lugar en varias ediciones.

“Aunque ya no se compita, eso no afecta nuestro entusiasmo, el respeto a las costumbres, las tradiciones, advirtieron, sabemos que faltan algunos días, pero miembros de la Federacion trabajan en el área en que estará nuestro altar, no dejamos nada para última hora”, expresan.

En varias oportunidades también los hidalguenses han dicho SÍ a las tareas de limpieza del Winchester, específicamente de la jardinería, han recibido emocionados las palabras de agradecimiento de la propia Varela, principal organizadora de lo relacionado con el Día de Muertos en aquella instalación.

“Poco hubiéramos hecho sin un trabajo en equipo, si no delegamos tareas, nos reunimos y adoptamos acuerdos, precisa Isidro Maqueda, es justo decir que contamos con Rómulo (tiene gran experiencia en el trabajo comunitario), Adrián Gutiérrez, Cristina Quintanilla, Valentín Escamilla, Rigoberto Martí, José Ramírez, Hugo Rosales, Claudia Salinas, Arelis Martínez, Yesenia Maqueda y Yesenia Rebolledo, y se nos suman otras personas”, resaltó.

Queda trabajo por hacer y la invitación no se hace esperar: “lo esperamos en el Centro Cultural Winchester”.