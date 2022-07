Implementan más medidas de seguridad en la Fremont Street Experience

Por Nuestros SERVICIOS

Ya lo habíamos advertido, se analizaban medidas encaminadas a ofrecer a locales y visitantes la necesaria seguridad en un lugar tan concurrido como Fremont Street Experience.

Pues cuatro medidas están en vigor, y su cumplimiento es impostergable, es más, en opinión de algunas personas quizás haya que implementar otras, porque le asiste la razón a quienes esgrimen que lo primero es la seguridad.

Verificación de documentos, sobre todo a jóvenes que parezcan tener menos de 21 años; detectores de metales, toque de queda, y el despliegue de más agentes del orden, son las medidas; la aspiración fundamental es que se cumplan, y la seguridad sea un aspecto que distinga a esa área de la ciudad tan visitada, en la que se conjugan música, alegría, luces... no se puede permitir que alguien lo empañe, menos aún con acciones violentas.

Hanzel Sánchez, mexicano por más señas, reconoce que ha visitado el lugar en los últimos días “he visto a más policías, dice, sobre todo entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, además, me parece bien lo del detector de metales, sin embargo no he visto a algún joven al que hayan solicitado sus documentos.

“Levanto los dos brazos para dar mi aprobación a las medidas que nos brinden seguridad a todos, a quienes residimos aquí y a quienes vienen de otras ciudades o países para pasarla bien, hay que cerrarle el paso a la violencia”, comentó.

La también mexicana Brenda Castañeda sostiene: “Es importante que nos sintamos protegidos para disfrutar sin preocuparnos de que algo desagradable pueda pasar, me alegra ver a muchos oficiales, creo que debemos acercarnos y agradecerles por su trabajo... este es un lugar que cobra mucha vida cuando comienza la música, nos divertimos, tomamos fotos, bailamos, y es mejor hacerlo tranquilos, sin que alguien venga a perturbar”, insiste.

En junio la atracción turística fue testigo de tiroteos, uno de los cuales terminó con la vida de una persona. Las autoridades han tomado carta en el asunto, no pueden dejar que la situación se les vaya de las manos, por el contrario, de ahí las medidas dirigidas a garantizar la seguridad.