Inauguran nueva estación policial en la ciudad de North Las Vegas

“Sucede con frecuencia que muchas personas no se acercan a la Policía por miedo, vienen de diferentes países, no cuentan con un estaus migratorio regular, lo comprendemos, pero queremos decirles que NO TENEMOS NADA QUE VER CON ESO, sencillamente somos su Departamento de Policía y estamos para servirles”.

La anterior afirmación, transparente, alentadora, corresponde a Mario Pérez, capitán del Departamento de Policía en North Las Vegas durante la ceremonia de inauguración de la estación policial del Área Central Norte.

El capitán Perez destacó la creciente población hispana de la ciudad e hizo énfasis en que la comunidad debe saber que un número considerable de oficiales, e incluso de la misma comandancia, son bilingües, lo que sin dudas facilita el acercamiento entre la gente y los agentes del orden.

La nueva estación está ubicada en el 1090 W. Deer Spring Way, al referirse al lugar donde está enclavada, Richard Cherchio, del Consejo del Distrito 4, resaltó: “tener a los oficiales aquí resulta una acción intencional, deseamos sean parte activa de nuestra comunidad, que patrullen el vecindario, intercambien con la gente, visiten los centros docentes”, reiteró.

La estación, según se pudo conocer, debe comenzar a prestar servicios de manera oficial, a partir de junio. Contará con alrededor de 80 personas. Dispondrá, entre sus locales con una sala comunitaria, ideal para reuniones o actividades.

Quiere decir que junto al sostenido esfuerzo, el trabajo que permite un cambio sustancial en North Las Vegas, con muchas industrias, terrenos para inversiones, el manifiesto desvelo por la cultura, también se atiende la seguridad.