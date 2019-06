Incendio reduce a escombros edificio al este del Strip

Por Nuestros SERVICIOS

Un incendio de considerable envergadura se inició el pasado lunes 17 en un edificio de oficinas localizado al este del Strip, exactamente en Paradise Rd., entre Twain y Flamingo, provocando una significativa columna de humo.

Bomberos del condado de Clark y de Las Vegas Fire and Rescue respondieron al reporte poco después de las 3 de la madrugada del propio lunes, en el edificio de dos pisos ubicado sobre Paradise Road.

Al momento de redactar estas líneas los bomberos precisaron que no se reportaron personas lesionadas y reiteraron no tener conocimiento de que permanecieran personas en el interior del local; los especialistas dejaron sentado que el edificio en cuestión no contaba con SPRINKLES, lo que hubiera resultado de ayuda para evitar que el incendio se propagara. El edificio quedó reducido a escombros.

Las investigaciones continúan para determinar qué pudo iniciar el fuego. No resulta obvio destacar que un incendio siempre puede evitarse.