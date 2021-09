A inquilinos de Nevada los protege la ley AB486

Por Roberto PELÁEZ

A estas alturas, luego de revocarse la moratoria federal relacionada con desalojos, centenares, miles de inquilinos a lo largo y ancho del país están preocupados, y no es para menos, sin embargo la ley AB486 funge como especie de ‘tabla de salvación’ para los nevadenses.

El mensaje dirigido a los inquilinos del estado es que no se preocupen, sin embargo ellos no pueden obviar precisamente las condicionales de la ley. “Los inquilinos NO PUEDEN ser desalojados por pagos atrasados del alquiler siempre que estén buscando -de manera activa- ayuda para amortizar el pago de dicha renta, o por otro lado si el propietario no coopera con el proceso de ayuda para el alquiler o se niega a aceptar la mencionada asistencia”.

Vale significar que la ley AB486 contempla como objetivo fundamental garantizar que los propietarios no desalojen o pongan en las calles a las personas (inquilinos) debido precisamente a retrasos en el apoyo para el pago de la renta.

Es relevante destacar que dicha ley también establece una salida para los propietarios -muchos de ellos también deben efectuar pagos- que con sobrada razón buscan recuperar los alquileres perdidos a causa de la pandemia del Covid 19.

Desde la oficina del gobernador Steve Sisolak se ha reiterado que los gobiernos estatales y locales trabajan con celeridad con la marcada intención de procesar la asistencia para el alquiler y distribuir los fondos.

Jim Berchtold, quien funge como abogado director del proyecto de Derechos del Consumidor del Centro de Ayuda Legal del Sur de Nevada, significó que la moratoria de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sólo brindaba protección a una pequeña parte de inquilinos desalojados, no cubiertos por la ley AB486.

Se trata de una situación compleja, hay un grupo de personas a las que se les negoció la ayuda para el pago del alquiler, sin embargo hoy la moratoria de los CDC no es válida

La prohibición de desalojos más reciente de los CDC entró en vigor a principios de agosto, precisamente ante el surgimiento y la rápida transmisión en los Estados Unidos, de la variante Delta del virus; la pandemia lo ha trastocado todo, entre el elevado número de fallecidos, personas hospitalizadas, enfermos, los miles que perdieron sus empleos, los negocios que se vieron en la necesidad de cerrar...

Por otro lado se considera que alrededor de 61 mil hogares, o el 12 por ciento de los hogares de inquilinos en el estado de Nevada, presentan atrasos en el pago del alquiler, pero es válido destacarlo, según Susy Vásquez, directora ejecutiva de la Asociación de Apartamentos del Estado de Nevada, la distribución en Nevada del fondo de ayuda para el pago de la renta se ha acelerado, lo cual es muy conveniente, favorece la plática entre propietarios e inquilinos, que debe ser, como hemos apuntado antes, transparente, confiable.

“Mis compañeros y yo estamos centrados en los casos de personas que fueron desalojadas, pretendemos reorientar su atención a los tribunales, y a inquilinos cuyos procedimientos de desalojo fueron bloqueados por la moratoria extendida”, afirmó.