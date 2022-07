Insisten en fomentar en los niños el hábito de la lectura

Por Roberto PELÁEZ

Dispuestas a que viajen, aprendan, conozcan de personajes, paisajes, aventuras, adquieran hábito de lectura que los acompañe por mucho tiempo, varias organizaciones locales insisten en que los pequeñines de casa lean, sepan de otros amiguitos.

Mujeres como Flor Cardona (mexicana), Mayra Jaramillo (colombiana), Elena Gandía (española), la dominicana Hergit ‘Coco’ Llenas, y la joven Valerie Martínez (de padres jaliscienses), comprendieron desde muy temprano que no debían esperar por alguien que llegara y les cambiara sus vidas... a través de la lectura podían iniciar el camino.

Ellas no son las únicas, Nayeli Mendoza, Ana Laura, Yesenia Serrato, también destacan la importancia, los beneficios que reporta la lectura a los más pequeños.

“Leer, dicen, ejercita el cerebro, está claro que fomenta el deseo, la necesidad de conocer, desarrolla las habilidades para comunicarse, el vocabulario, la ortografía, los ayuda a redactar, y mejora sus posibilidades de comprensión”, coinciden.

“Cuando me dicen hay estudiantes de high school y preparatoria que leen muy mal, me percato que sus padres no lo incentivaron a leer de niños, por diferentes motivos, y eso se ‘arrastra’, aunque llega el momento en que el interés personal debe hacerse sentir, sin embargo lo de crear un hábito es clave”, puntualiza Maritza Maldonado, licenciada en español y literatura, quien se desempeña como asistente en el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD).

La poetisa Mapy Durán, junto a integrantes de Padres en Liderazgo, tienen a bien destacar la importancia de leer desde edades tempranas, y “se debe comenzar, afirman, leyendo con los niños en casa.

“Al hacerlo, prosiguen, se aprenden de primera mano los beneficios, poco a poco la motivación se abre paso, y llega el momento del día en que el propio niño busca el libro de su preferencia”.

Con la lectura vienen las preguntas sobre el libro, los personajes, las situaciones, diferentes paisajes, todo ello lleva a una mejor comprensión por parte del pequeño, que muchas veces se identifica con un personaje del cuento.

Un listado de 10 consejos para fomentar la lectura en los niños brindan los miembros del referido grupo Padres en Liderazgo: Dar libertad para que escojan libros que sean de su interés; predicar con el ejemplo para impulsar el gusto por la lectura; evitar hacer de ésta una obligación, algo tedioso a lo que el niño haga rechazo; leer en voz alta; platicar sobre lo que se acaba de leer; visitar bibliotecas, de manera que el pequeño se introduzca en ese apasionante mundo, además de establecer el momento adecuado para leer.

“Además, insiste Selene Lozada, administradora de Padres en Liderazgo, es conveniente regalar libros a los niños de acuerdo a su edad, preferiblemente de varios temas, incluso en diferentes idiomas”.

“Los niños, gracias a los libros, pueden viajar, transportarse a otros lugares, conocer, estar tranquilos, concentrados, y eso les será de gran utilidad al asistir al salón de clases”, sostiene Durán.

Las personas entrevistadas dejaron sentado que “tan importante como el juego, socializar, para el desarrollo del niño, también lo es motivarlos a leer, por lo que aporta al cerebro, al conocimiento, a la posibilidad real que les brinda conocer situaciones, personajes, lugares, mejorar la comprensión, la ortografía, desarrollar la imaginación y la creatividad... los minutos que permanecen leyendo no están frente a la televisión, que puede ser instructivo, sin embargo no es tan enriquecedor.

Personal de las bibliotecas sugieren entre otros: ‘El cocodrilo y el niño’, ‘La historia del mundo’, ‘Alicia en el país de las maravillas’, ‘El gato con botas’, ‘Los tres cerditos’, ‘Evie, la amiga de los animales’, ‘El monstruo de colores’, ‘¿Quieres ser mi amigo?’, ‘La coleccionista de palabras’, “De mayor quiero ser... feliz’, ‘El Principito”. Aproveche.