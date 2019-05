Insta el Distrito de Salud a hacerse examen para detectar la hepatitis

Por Roberto PELÁEZ

Millones de personas en los Estados Unidos padecen hepatitis B o C, han sido diagnósticados, o no lo saben, afirmó categórico Jorge Viote, vocero del Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD, por sus siglas en inglés), y en nuestro caso, prosiguió, insistimos en la necesidad de que la gente acuda a nuestras clínicas a realizarse las pruebas para detectar si padece la enfermedad.

En el caso de la hepatitis, remarcó Viote, inciden dos aspectos fundamentales, por un lado la gente no sabe si tiene la enfermedad, y por otro hay rechazo o falta de interés en hacerse la prueba, o sea, muchas personas prefieren vivir sin saber siquiera si padecen hepatitis y qué hacer, qué tratamiento seguir. Aprovechamos el Mes de Concientización sobre la hepatitis para llamar a la comunidad a acudir a las clínicas y hacerse el examen, agregó.

El vocero se refiere a mayo, y antes de proseguir es conveniente señalar algunos de los síntomas de la diabetes: fiebre baja, fatiga, dolor en la zona abdominal, falta de apetito, náuseas o vómitos, color amarillento de la piel o los ojos... ante esos síntomas, lo indicado es ir al médico. Estos síntomas, en dependencia del tipo de hepatitis pueden prolongarse entre dos semanas y poco menos de dos meses.

Los especialistas consideran que infectarse con hepatitis A y la E puede deberse a la ingestión de agua o alimentos contaminados. Una persona puede ser contagiada con hepatitis A, por ejemplo, al consumir alimentos elaborados por otra persona -enferma- que no se lava bien las manos.

Por otro lado la hepatitis B, destacó Viote, por lo general no presenta síntomas, y en este caso muchas personas no saben que la tienen; cuando se presentan síntomas son muy parecidos a los de la gripe. Insistimos, al presentarse síntomas, pues hay que ir al médico, no confiar en que va a desaparecer, pues se convierte en crónica, afecta al hígado, y es preciso apuntar que se puede trasmitir a través de las relaciones sexuales.

El vocero sostuvo que es muy importante prestar atención a la hepatitis B (es muy contagiosa), ante los síntomas hacerse la prueba, dijo, y lo mejor es que se puede prevenir con la vacuna contra la hepatitis B y sexo seguro, pero antes sugerimos el examen para detectar la enfermedad.

Respecto a la hepatitis C, apuntó, es un virus que puede causar trastornos del hígado, en dependencia de la atención con que se encare, examen, seguir el tratamiento, cuidarse, puede ser, explicó una enfermedad que dura unas semanas o meses, o tornarse algo más serio -una condición crónica- y durar toda la vida, contraer cirrosis o cancer del hígado, y provoca la muerte... insistimos, hay que cuidarse, tratar la enfermedad para evitar males mayores.

Se pudo conocer que la hepatitis C se trasmite por intermedio de la sangre, con agujas y jeringuillas utilizadas para drogarse o tatuarse que no han sido limpiadas correctamente. Acerca de los síntomas, a veces la persona afectada no los presenta, y en caso de hacerlo pueden ser poco apetito, orine oscuro, fiebre, heces fecales color arcilla, piel y ojos amarillentos, vómitos, cansancio...

En la mayoría de los casos de personas afectadas con la hepatitis C, explicó Viote, se vuelve una condición crónica, o sea, acompaña a esa persona toda su vida. El examen para detectar la hepatitis C es a través de una muestra de sangre. Recuerde, precisó el entrevistado, muchas veces no hay síntomas, o uno se percata muy tarde de ellos, entonces lo mejor es ir a una de las clínicas... millones de personas no saben que padecen hepatitis.

No deje para mañana el examen, fue la sugerencia de Jorge Viote, le decimos a los lectores que la sede del Distrito de Salud del Sur de Nevada se localiza en el 280 al sur de la Decatur. Para más información se puede contactar a través del teléfono (702) 759-1000.