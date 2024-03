Instan a adoptar medidas severas por conducción temeraria

Por Rafael ROMERO

Lo habíamos advertido, dada la cantidad de accidentes de tránsito y sus trágicos saldos, de ahí que no sorprenda que organizaciones locales insten a la comunidad para que contacten a sus legisladores a fin de que éstos propongan medidas más severas para conductores temerarios.

Luego del aparatoso accidente que tuvo lugar próximo a la intersección de Silverado Ranch y Bermuda Rd., la vista está puesta en concientizar a la gente para que contacten a sus respectivos legisladores a fin de que promuevan propuestas que endurezcan las medidas relacionadas con conductores irresponsables que ponen en juego sus vidas y las de otras personas.

El cubano-americano Osmel Gaínza, quien reside cerca de Rusell y Pecos, al referirse al asunto, afirmó: “las calles son para los peatones y conductores responsables, que no pongan en riesgos nuestras vidas y la de las familias, entonces quienes conducen de manera temeraria, que se vayan a las pistas o enfrenten medidas más drásticas”.

Por su parte la mexicana Leyda Castañeda, aseveró: “quisiera estar segura si manejar de manera peligrosa constituye un delito, muchos choferes adelantan a otros, no respetan leyes ni señales, en ocasiones hasta hacen gestos groseros, son un mal ejemplo para los niños (pasajeros) y nos ponen en riesgo... estoy a favor de medidas más severas para esos infractores que provocan accidentes, recuerdo que el año pasado el exceso de velocidad fue la causa de que perdieran la vida miembros de una familia, casi completa, es doloroso”, reiteró.

Tirso Ramos, de origen salvadoreño, comentó: “para conductores que quieren correr contra otro, ir a exceso de velocidad, manejar bajo los efectos del alcohol o de sustancias, no podemos ceder, se requieren medidas más fuertes, que sirvan de lección, lo piensen bien antes de sentarse al timón... un conductor que no cumpla lo establecido, no deja de ser una especie de asesino en potencia, un verdadero peligro, ya la comunidad ha sufrido mucho”.