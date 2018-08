Instan a ganar conciencia sobre el ahorro de agua potable

Por Rafael ROMERO

Es de conocimiento general que enfrentamos una sequía notable, muy severa, por eso llamamos a la conciencia de la gente, es necesario que la comunidad ponga en práctica todo lo que hemos platicado los programas de conservación del agua, específicamente el del riego, sepa que en este verano, en extremo caluroso, no se puede regar en el horario comprendido de 11 de la mañana a 7 de la noche, advirtió para los lectores de El Mundo Diana Díaz, vocera del Distrito del Agua.

Todos sabemos que desde hace varios años enfrentamos una sequía significativa, no es un secreto para nadie, sin embargo resulta importante conocer las razones que llevan a las restricciones vinculadas al riego, insisto, hay un horario en que no se debe regar, y a esa restricción se une que el domingo, durante todo el día, tampoco se debe regar.

Quien no conozca a qué grupo de riego pertenece, por la dirección de su vivienda, debe acceder al sitio https://www.snwa.com/espanol/conservacion/agua-en-exteriores.html

Siempre que me refiero a este importante asunto, abundó, reitero lo relevante que resulta ganar en conciencia, interiorizar sobre la necesidad de seguir las indicaciones del programa de riego, en favor de la conservación del agua, no podemos olvidar que vivimos en un desierto y el ahorro es un imperativo

En estas semanas de intenso calor muchas personas acuden a refrescar al Lake Mead, comentó, es conveniente que las personas se fijen, observen el anillo blanco, la marca que ha dejado el agua, eso les permitirá percatarse de inmediato nos descenso que experimenta el nivel del preciado líquido, esas condiciones, apuntó, nos llevaron a una tercera toma de agua, más profunda aún, con el objetivo de garantizar la disponibilidad... y el lago sigue bajando, sostuvo.

Queremos aprovechar la oportunidad de la entrevista para el periódico El Mundo, señaló, para decirle a la comunidad que continúa vigente el programa de pagar dos dólares por cada pie cuadrado de césped que se convierta en jardín eficiente.

La gente debe conocer que no les pedimos transformar su césped en un área de piedras que no necesite agua, no se trata de eso, hablamos de jardín eficiente, que requiera menos cantidad de agua, se siembren plantas propias de este clima desértico, resaltó; en el sitio digital que mencionamos antes se pueden encontrar muchas opciones de jardines eficientes, muy bonitos, coloridos, pero sobre todo con plantas que no exigen un consumo considerable de agua, remarcó Díaz.

El agua es vital, la necesitamos para nuestro consumo, la cocción de alimentos, la higiene personal y de nuestras viviendas, todo lo que conocemos, precisamente eso nos debe llevar a adoptar una posición responsable, seguir las indicaciones de los programas en favor de la conservación del agua, ganar en conciencia sobre esto, dijo la vocera.

El ahorro del agua, más aun en nuestras condiciones, precisó, es algo que no puede dejarse para mañana, debemos acometerlo de inmediato. Recuerde, insistió: cero riego el domingo, y tampoco debe regarse entre las 11 de la mañana y las 7 de la noche.